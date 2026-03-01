侍ジャパンが１日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向け、大阪で決起集会を開催した。ドジャース・大谷翔平投手が自身のインスタグラムを更新し、焼き肉店とみられる店内での決起集会の写真を投稿。「明日からまたみんなで頑張りましょう」とサムアップポーズを添えた。

写真にはブルージェイズ・岡本和真内野手、ドジャース・山本由伸投手、ホワイトソックス・村上宗隆内野手の姿もあり、チームに合流。ついに全３０人の侍が出そろった。

レッドソックスの吉田正尚外野手がインスタグラムのストーリーズを更新し、「菅野さんゴチです」と舌を出した笑顔の絵文字とともに投稿。支払いがロッキーズの菅野智之投手だったことをにおわせた。ヤクルトの中村悠平捕手もインスタグラムを更新し、「全員揃いました！このメンバーで世界一連覇目指します！」と意気込みをつづった。

この日、チームは名古屋での壮行試合２試合を終え、新幹線で大阪入り。ドジャース・大谷翔平も姿を見せ、名古屋駅は大パニックとなった。居合わせた約３００人のファンは騒然。駅員はテープで仕切るなどナインの通路確保に必死。警察も出動し、「絶対に押さないで」と怒号が飛ぶなど、カオスな状況となっていた。その後、京セラドームで前日練習を行っていた。

メジャー組はルール上、ＮＰＢ管轄の同２戦には出場不可で、試合の管轄がＷＢＣ側へと移る３月２日のオリックスとの強化試合（京セラＤ）から出場可能となる。今大会は、大谷翔平を筆頭に山本由伸、カブス・鈴木誠也、エンゼルス・菊池雄星、吉田正尚、村上宗隆、岡本和真、菅野智之の歴代最多のメジャーリーガーが出場予定。２００９年大会の５人を大幅に上回る豪華メンバーとなっている。