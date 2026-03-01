【しまむらのグレー】が使える！ 大人が毎日着たい「カジュアルアイテム」

春服選びに迷っているなら、春夏のトレンドカラーに浮上している「グレー」に注目してみて。今回は、カジュアルなグレーアイテムを【しまむら】からピックアップして紹介します。大人が無理なく取り入れられるグレーで、デイリーコーデをセンスよく格上げできるかも。

襟付きグレートップスでつくるカジュアルコーデ

【しまむら】「マルチBDポロニットPO」\1,639（税込）

やわらかなグレーベースにボーダーと襟を効かせたニットトップス。大きめの襟とボタンデザインがきちんと感をプラスし、ラフになりすぎないのが大人に嬉しいポイントです。ワイドパンツと合わせれば、ゆったりとしたバランスで一気に旬顔に。程よくリラクシーながらも、上品な雰囲気もキープできそうです。

グレースウェットパンツはきれいめミックスが◎

【しまむら】「TCウラキタテモジPTP67」\1,089（税込）

リラックス感のあるグレーのスウェットパンツは、あえてジャケットやヒールと合わせて大人仕様に。ブラックのテーラードジャケットを羽織るだけで一気に都会的なムードにシフトします。足首がすっきり見えるシルエットなら、パンプス合わせでもバランスよく決まりやすいのが魅力です。

