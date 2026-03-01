この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【まさかのトラブルも…】ファンタジースプリングス爆食い13選！ディズニー初心者でも大満足【ディズニーシー】」と題した動画を公開しました。今回は、東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス（FS）」を中心に、話題のアトラクションやフードを食べ尽くす様子を紹介しています。

動画では、FSエリア内外のフードを次々と実食。特に高評価だったのが「ティポトルタ（スウィートポテト）」です。「サクほろ食感のクッキーとケーキの間のような生地」の中に芋のクリームが入っており、もちもぐさんは「めちゃくちゃ美味しいです」「新食感」と絶賛しました。
一方で、独特な味わいに困惑する場面も。「オーケンのフッフーブレッド（カルダモン＆ミート）」については、スパイスの女王と呼ばれるカルダモンの香りに「複雑怪奇な味」とコメント。「ロストキッズスナックボックス」のレモンティーチキンには「レモンティー味の甘いチキンとバナナを一緒に食べてるから美味しくはない」と正直な感想を漏らしつつも、子供が作ったというコンセプトや店内の世界観を楽しんでいました。
アトラクション面では、FS内の4つのライドを完全制覇。「アナとエルサのフローズンジャーニー」乗車後には「桁違いに良い！」「一番人気なのが納得」と感動を露わにしました。しかし、動画の中盤では浮かれてカメラを破損してしまうというハプニングも発生しています。

アトラクションの感想だけでなく、各フードメニューに対する率直なレビューは、これからパークを訪れる人にとってメニュー選びの参考になりそうです。FSエリアを満喫するための予習として、動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

09:11

500円で高評価！「ティポトルタ（スウィートポテト）」
14:41

好き嫌いが分かれる？「オーケンのフッフーブレッド」
24:45

感動のあまり涙？「アナとエルサのフローズンジャーニー」
30:14

辛口評価炸裂「ロストキッズスナックボックス」実食
32:25

まさかのトラブル発生！カメラ破損の悲劇

