「何このパワーワード」 中井亜美の涙で“初耳の6文字”が急拡散「スポンサーになる？」の声も
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで銅メダル
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で、17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。初出場とは思えない堂々たる演技とともに、天真爛漫なキャラクターも話題に。泣き方を示す6文字が急拡散される事態にも発展している。
中井は銅メダルという結果を知ると涙。金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）らとハグを交わした後、両手を目の下に当て、しくしくと泣いていた。
サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」の泣き方から派生した「マイメロ泣き」に似た泣き方。「マイメロ泣き」という6文字は急拡散され、X上では「初耳」といった声など、様々な声であふれた。
「マイメロ泣きって何それって思って調べたら…破壊力エグい可愛さだったwww」
「マイメロ泣きという言葉は知らなかった」
「何このパワーワード」
「サンリオさんスポンサーになるかしら？」
中井は3月にチェコ・プラハで開催される世界選手権にも出場。再び大きな注目を集めそうだ。
（THE ANSWER編集部）