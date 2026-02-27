俳優の風間俊介（42）が26日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）に出演。人気女優に対して“引っかかっている”ことを明かした。

人気コーナー「グルメチキンレース ゴチになります!27」のゲストとして出演した風間。進行役の羽鳥慎一アナウンサーからゴチメンバーの女優・倉科カナと共演した際に“引っかかっていること”があると切り出された。

風間は「そうなんです」とうなずいて「カナちゃんと一緒に、中川翔子ちゃん、前田亜季ちゃん、僕で、4人芝居をやったんですよ。で、“ご飯でも行こうよ”なんて言って、みんなで盛り上がってたんですよ」と、いつか4人で食事する約束をするはずだった。

「まあ、いつ行けるかな」と思っていた風間だが「あるときSNSを見ると、僕を抜かした3人が“ご飯を食べました”って言って幸せそうな写真が上がったんですよ。4人芝居での3人揃ってる！俺だけいない！」と“裏切られた”ことを明かした。

これにはゴチメンバーも大笑い。岡村隆史が「いないかい?3人のうちの誰も“ちょっと電話してみない？”とか、そういうこともなく?」と倉科に尋ねると「BTSのMVをずっと見てました、みんなで」と、風間の存在は頭によぎらなかったとした。

倉科は「すっかり忘れてた。ごめんね、ごめんね」と謝罪。これに風間は「忘れてるんじゃん！」とツッコミを入れながらも「ちゃんと謝るのやめて、逆に」と心に刺さるとした。すると「ごめんね、ほんとにごめんね」と倉科から畳み掛けられて「本当にちゃんと謝るのやめなさい」と真顔で伝えて笑いを誘った。