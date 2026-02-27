「からあげクン買ったらなんか刻印されてた」



【写真】見つけたら幸運？ 50周年レア刻印の全貌

そんな投稿がXで注目を集めています。写真を投稿したのは、Xユーザー・ましろまるさん（@mashiro_DMP）。写っているのは、コンビニエンスストア「ローソン」の人気商品「からあげクン」です。ふたを開けて上から撮影した一枚。そのうちのひとつに、「50」の数字とキャラクターの刻印が入っていました。



実は、からあげクンには以前から“レア刻印”が存在します。約1000個に1個の割合で刻印入りが登場し、さらに低確率で王冠バージョンもあるなど、ちょっとしたお楽しみ要素として知られています。



2025年6月3日に創業50周年を迎えたローソンでは、記念施策の一環として刻印の出現率をアップ。対象商品では通常より確率が引き上げられ、50周年限定デザインも追加されました。



ましろまるさんが手にしたのは、まさにその50周年仕様。この“当たり”ショットに7.1万件を超える「いいね」が集まり、「激レアですね」「テンションぶちあげクン」など驚きの声が相次いでいます。幸運を引き当てたましろまるさんに話を聞きました。



「うぉ！」思わず声が出た瞬間

ーー当時の状況を教えてください。



「からあげクンを取ろうとしたときに表面が見えて、刻印に気づきました。思わず『うぉ！』って声が出ましたね」



ーー出現率アップは知っていましたか。



「見つけたあとに調べて、初めて知りました」



ーー大きな反響がありました。



「反応が多くて追いきれていません。翌朝見たらすごいことになっていて驚きました（笑）」



ーー刻印入りはどうしましたか。



「写真を撮って、すぐ食べちゃいました。ちょっと後悔してます（笑）」



投稿には、驚きや羨望の声が続々と寄せられました。



「激レアですね」

「これは当たりです」

「テンションぶちあげクン」

「今回のはシークレットらしいです」

「50周年仕様があるの知れてありがたい」

「実物初めて見たけど刻印こんな薄いんや……」

「50周年なんだ。最早からあげさんじゃん敬語使お」

「知らんかった……尊すぎて食うの躊躇するレベル」

「元店員なんだけど、揚げる前ははっきりしてるけど、揚げたあとは見づらい。知らずに食べてる人が多いと思う」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）