歌手・タレントの加護亜依が、モーニング娘。に所属していた全盛期の頃の家賃を明かし、共演者を驚かせる場面があった。

【映像】加護亜依“喫煙”温泉旅行のスクープ写真

2000年にモーニング娘。の4期生としてデビューした加護。当時14歳にして高額納税者番付にランクインするなど華々しい生活を送っていたが、グループ卒業後に不祥事連発で事務所を解雇。2度の結婚・出産・離婚を経験し、現在は2児のシングルマザーだ。

2月26日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）に出演した加護は、過去の“誇らしい資産”を売却する企画に登場。番組スタッフから14歳で納税額が1000万円を超えていた当時の生活について問われると、「欲しいものは何でも買えました」とあっけらかんと振り返った。

莫大な収入を得ていた当時、何にお金を使っていたかを聞かれた加護は、高級車を購入したことや「家賃」に使っていたことを説明。「当時は80万円ぐらいの所にいました。4LDKで、おばあちゃんと2人で」と告白。さらに、「（世田谷区の）深沢」と具体的な場所を漏らすと、番組スタッフから「高級住宅街」と指摘され、「わざわざ言わんでいいって（笑）」とツッコミを入れていた。

また、VTRを見ていたスタジオでも、番組MCの小島瑠璃子が「すごい人生だ〜」と驚きの声をあげていた。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。