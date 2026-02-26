お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）がMCを務める25日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）で、世間のあるうわさについて持論を展開した。

SNSのアルゴリズムでについてそれぞれの事情を語り合い、盛り上がった出演陣。ブラックマヨネーズの吉田敬は「あれはホンマなの？“会話を聞いてる”ってやつ」と問うた。

吉田自身も「例えば俺、NGKの楽屋でボートレースのことを（相方）小杉にしゃべることもあるのよ。小杉は一切ボートやらんのに、大きなレースでフライングしたニュースが小杉のスマホに入るようになってきたり。スタイリストさんが海外旅行行って、その国のあいさつが“アパ”って言うんやって。帰国したら、アパホテルの宣伝ばっかりが入るようになったとか」と、スマホが会話を聞いていることが疑われる状況が見受けられると打ち明けた。

これに山内は「絶対あります！僕は確信してる」と応じた。「僕は捕食シーンが好きで。インスタのおすすめはワニやヘビの捕食シーンばっかりやった」という。

だが、「とある番組の打ち合わせで、僕の（髪形の）刈り上げの話をしてたんです。打ち合わせ終わってインスタ開いたら、おすすめのところで捕食シーンが並ぶ真ん中に、刈り上げの浅野温子さんが出てきた」と明かし、共演陣を爆笑させた。

「そんなわけない！俺は今まで浅野温子さんを調べたこともないし、刈り上げも検索したことない！ワニ・ヘビ・ワニ・ヘビの中に浅野温子さん」と力を込め、スマホ盗聴説を熱弁。「浅野温子さん捕食してなかった？」と笑う相方・濱家隆一に、「してない！」と苦笑いだった。