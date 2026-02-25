この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

医師のひかつ先生が、YouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」にて、「なぜ採血結果は『すぐ出る病院』と『待たされる病院』があるのか？」と題した動画を公開した。



動画では、身近なクリニックと大規模な病院とで、血液検査の結果が出るまでの期間に大きな差がある理由について、検体が処理されるプロセスの違いから分かりやすく解説されている。



ひかつ先生は冒頭、視聴者からの疑問として「近所のクリニックで採血すると結果が2週間後になるが、大きな病院だとその日のうちに分かるのはなぜか」という問いを取り上げた。同じ採血検査であるにもかかわらず、なぜこれほどのタイムラグが生じるのか。その答えは、採取された血液（検体）の「行き先」にあるという。



一般的なクリニックの場合、採血した血液はその場で分析されるわけではない。ひかつ先生は「検査を受け負う会社があって、そこに輸送する」と説明する。具体的には、検査会社の回収担当者（動画内では親しみを込めて「おじちゃんとかおばちゃん」と表現）がクリニックを訪れ、検体を回収して検査センターへ運び込む。そこで分析が行われ、結果が紙などの媒体でクリニックに送り返されるという物理的な移動と処理の手順が発生するため、どうしても数日から1週間程度の時間を要することになる。



一方、大学病院や救急指定病院などの大きな医療機関では事情が異なる。こうした病院には、検体を分析するための高度な設備が院内に備わっており、専門職である臨床検査技師が常駐している。「本来なら送らなければいけない検査をする設備がもうある」ため、外部へ輸送する必要がなく、採血から短時間で結果を得ることができるのだ。



ひかつ先生は、このスピードの差が特に重要になる場面として「救急医療」を挙げる。夜中に腹痛や呼吸困難で搬送された患者に対し、「結果は2週間後です」などという対応は許されない。命に関わる判断を即座に行うため、大規模な病院では夜間であっても検査技師が当直しており、24時間体制で検査を行える環境を維持しているという。



ただし、大きな病院であっても、特殊な検査項目については外部委託となるため結果判明に時間がかかる場合があるとも補足した。



ひかつ先生は、即日結果が出る背景には、設備投資や人件費といったコストがかかっていることにも触れ、医療機関の役割や規模によるシステムの違いを解説して動画を締めくくった。