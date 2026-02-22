大分市内の公立中学校で、複数のいじめ動画が拡散されていた問題。1月26日、大分市教育委員会は同校が一部の動画の存在と暴行の事実を把握していながら、市教委に報告していなかったことを明らかにした。

【写真】馬乗りになり、後頭部を蹴る一幕も… 動画におさめられた加害生徒の暴行

同校で第1回の保護者説明会が開かれたのは、1月中旬のこと。NEWSポストセブン取材班は、「AirDropを使って拡散された」「先生に言ったら倍返しになる」など、拡散の経緯や保護者が涙ながらに実情を訴える様子を報じてきた。

それから約3週間後の2月1日、同中学校の体育館で第2回保護者説明会が開かれた。怒号が飛び交った前回とは異なり、今回の会場には重苦しい空気が漂っていた。

冒頭、司会から「録音・録画の禁止」が告げられたという。しかし、ある出席者はこう語るのだ。

「いじめは重大な社会問題です。初動の対応や第1回の保護者説明会も、対応が甘かったと感じています。何が語られるのか記録する必要があると思い、録音しました。いじめにどう対応していくべきなのかを社会全体で考えるために、録音データを提供します」（関係者）

学校側は、当初から教育委員会に報告せず、自分たちだけで事態を収めようとしていた。それが問題を深刻化させたことは論を俟たない。保護者にどんな説明をしたのかは世に問われるべきだろう。当日の録音データには、学校側が認めた"判断ミス"と、学年崩壊ともいうべき惨状が記録されていた──。

※保護者会での発言は、主旨を変えない範囲で一部補足・編集しています

「仲間内の喧嘩だと思った」放置された"予兆"

説明会には、前回同様に校長、教頭らが並び、さらに今回は大分市教育委員会児童生徒支援課長も同席した。まず共有されたのは、学校側が確認した計3本の動画についてだ。

1本目は昨年7月、学校外の公園での暴力動画。2本目は、同年7月、校内の南校舎3階廊下で撮影されたもの。体操服を着た男子生徒が殴る蹴るの暴行を繰り返し受け、転倒した後も加害生徒が執拗に殴打を続ける内容である。そして3本目は、さらに遡る昨年6月に同じく公園で撮影された暴行動画だ。

校長の説明によると、「3本の動画における加害生徒は、全て同一グループ」だという。また、3本目の事案について、学校側が当時すでに把握していたにもかかわらず、教育委員会に報告していなかったということも説明された。校長は当時の判断についてこう釈明した。

「この時、学校はこの事案を掴んでおり、保護者も交えて事実確認をして指導するつもりで動いていました。動画の存在についても認識していました。

当時は、仲間うちのケンカだという認識でおり、そのことを市教委に報告していなかった。被害生徒側が『当事者同士で済ませる』ということであり、徹底的に調査し、当事者・保護者を交えた指導にはならなかった」

校長は「当時の私たちの対応が、被害生徒を追い込み、他の生徒がSOSを発するのを躊躇させることにつながってしまった」と、判断ミスを振り返った。

「今後、第三者委員会が設置され、改めて調査がされるようになります。いじめであろうがケンカであろうが、またいかなる理由があっても、暴力行為は絶対に許されるものではありません。我々も暴力事案として、今後、毅然とした対応をしてまいりたいと考えております」（校長）

「体を張って止める」教師への暴力や徘徊も

繰り返し説明されたのは「どうして把握していたのにもかかわらず防げなかったか」という点だった。校長は、当時の2学年が置かれていた"状況"についても説明した。

「（昨年）6月頃から、2年生の一部生徒の問題行動が目立ち始めました。授業妨害であるとか、授業エスケープ、徘徊などが主な行動です。状況については保護者連絡をし、そういった状況を共有しながら、当時は別室での個別、個別指導などで対応してきました」

しかし、状況は改善するどころか悪化の一途をたどる。教師に対する暴言や暴力行為、備品の破損も発生していたという。校長は「2年部の教師を中心に体を張って止めなければならない場面もありました」と、実態を吐露した。

今後の対応について学校側は、3件の暴力行為のみならず、これまでの問題行動も十分に踏まえた上で、すべての選択肢を視野に入れて指導すると説明。

「著しい授業妨害があった場合には、教室から引き出して別室指導する。それでも落ち着かない場合は、即刻、保護者に迎えに来ていただき下校させる。1学期後半のように教師や保護者がコントロールできず、法に触れるような行為があった場合には、警察と連携をしてまいります。躊躇なく警察に通報し、他の生徒の安心安全を確保してまいります」（校長）

「先生が4人いない」露呈した機能不全と保護者の諦念

質疑応答では、保護者からの厳しい意見も相次いだ。最初に口を開いた保護者は、学校の方針が「精神論」に聞こえると懸念を示した上で、現場教員の負担増について指摘した。これに対し、校長の口から以下のように明かされた。

「現状は今、2年部所属の先生方が4名お休みしております。で、その補充として今まだ1名いただいている状況です。ご指摘いただいている点についてはその通りです。人の配置につきましては、私共が勝手に決められることではございませんので、状況について逐一、教育委員会の担当課の方と今、お話をしながらやっているところです」（校長）

各学年10クラス程度の同中学において、当該学年の教員が4人も欠けているという異常事態。ほかにも学校側は防犯カメラの設置検討や見守り強化を約束したが、保護者の不安は拭えない。説明会に参加した関係者は、取材に対し冷ややかな反応を見せた。

「授業妨害が起きたら教室から出すとか、警察と連携するといった対策が提示された点は良かったが、本当に実行できるのか不安はある。前もって用意した説明文を読み上げている感じで、こちらの心には何も響いてこなかった」

まもなく新しい年度を迎えるが、生徒も保護者も、あまりにも不安な船出を余儀なくされている──。