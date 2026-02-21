ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£


¡Ú²èÁü¡ÛÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÂ£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¹âµ¡Ç½¡ÖAPEX¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¸«¤ë

¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¾ÃÌ×ÉÊ¤À¤«¤é¤È¡¢¤Ä¤¤²Á³Ê¤ä¼ê·Ú¤µ¤ÇÁª¤Ó¤¬¤Á¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¡¢°ÂÁ´À­¤â½Å»ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÖÂè°ì»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¿©ºà¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¤âÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢É×ÉØÄ´Íý²È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤°¤Ã¤ÁÉ×ÉØ¡£


¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖAPEX¡Ê¥¨¡¼¥Ú¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥è¥Ã¥È¥¹¥È¥¢ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ç¡¢¿Íµ¤ÎÁÍý²È¡¦¤°¤Ã¤ÁÉ×ÉØ¤ò¾·¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢GreenPan APEX ¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡¢¥¦¥©¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¡¢¥½¡¼¥¹¥Ñ¥ó¡¢¥­¥ã¥»¥í¡¼¥ë¡¢¿¼·¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢Ë­ÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£


¢£Í­³²Êª¼Á¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëPFAS¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¯¥Ã¥¯¥¦¥¨¥¢¤ÎÀè¶î¼Ô

2007Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä´Íý´ï¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó¡×¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦101¥«¹ñ¤ÇÅ¸³«¡£


¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó¤Ï2007Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¯¥Ã¥¯¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£Åö»þ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó²Ã¹©¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿PFAS*¤ÎÌäÂê¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¸þ¤­¹ç¤¤¡¢PFAS¥Õ¥ê¡¼¤Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÀ¤³¦101¥«¹ñ¡Ê2026Ç¯2·î¸½ºß¡Ë¤ÇÅ¸³«¡£°Â¤µ¤è¤ê¤â°ÂÁ´À­¤òÁª¤Ö¿Í¤¬Áý¤¨¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

*¥Ñ¡¼¥Õ¥ë¥ª¥í¥¢¥ë¥­¥ë¤ª¤è¤Ó¥Ý¥ê¥Õ¥ë¥ª¥í¥¢¥ë¥­¥ë²½¹çÊª¤ÎÎ¬¤Ç¡¢Í­µ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¤ÎÁí¾Î¡£Ä´Íý´ï¶ñ¤ò´Þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¹­¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢´Ä¶­ÌäÂê¤ä·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÀ½Â¤¤ä»ÈÍÑ¤Îµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£¤³¤Ó¤ê¤Ä¤­¤Ë¤¯¤µ¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡£ºÇ¿·¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°

APEX¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó»Ë¾åºÇ¤â¥¿¥Õ¤ÊºÇ¿·¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥µ¡¼¥â¥í¥ó 9G¡×¤òºÎÍÑ¡£


APEX¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó»Ë¾åºÇ¤â¥¿¥Õ¤ÊºÇ¿·¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥µ¡¼¥â¥í¥ó 9G¡×¤òºÎÍÑ¡£PFAS¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ìý¤Ò¤«¤¨¤á¤Ç¤â¿©ºà¤¬¥¹¥ë¥Ã¤ÈÎ¥¤ì¡¢ËèÆü¤ÎÄ´Íý¤¬²÷Å¬¤Ç¤¹¡£

¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤NSF¿©ÉÊ°ÂÁ´Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÂÁ´À­¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤âËüÁ´¤Ç¤¹¡£

¢£¾Æ¤­ÌÜ¤¬¤­¤ì¤¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªÎÁÍý¤¬¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×

APEXºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¹½Â¤¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²Ã¹©µ»½Ñ¡£¿©ºà¤òÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÀ¤Ç»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤¬Æ¨¤²¤ä¤¹¤¯¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¾Æ¤­ÌÜ¤¬¤Ä¤­¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÖPFAS¥Õ¥ê¡¼¤Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡¢¤°¤Ã¤ÁÉ×ÉØ¡£


¤°¤Ã¤ÁÉ×ÉØ¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤¦¤È¡¢¥Á¥­¥ó¥½¥Æ¡¼¤ÏÉ½ÌÌ¤³¤ó¤¬¤ê¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÁÍý¤¬¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£

É½ÌÌ¤³¤ó¤¬¤ê¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Á¥­¥ó¥½¥Æ¡¼¤â¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£


¢£¥à¥é¤Ê¤¯Ç®¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤

¥à¥é¤Ê¤¯Ç®¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¡£IH¤ò´Þ¤à¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ®¸»¤ËÂÐ±þ¡£


¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÁ´ÂÎ¤¬¶Ñ°ì¤Ë²¹¤Þ¤ë¹½Â¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Ð²Ã¸º¤Ë¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â£Ï£Ë¡£Ãæ²Ð¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¤¬Æþ¤ê¡¢¾Æ¤­¥à¥é¡¢¾Ç¤²¤À¤±¿Ê¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÇÛ¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£IH¤ò´Þ¤à¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ®¸»¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

¢£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ï²æËý¤¸¤ã¤Ê¤¤

PFASµ¬À©¤¬À¤³¦Åª¤Ë¿Ê¤àÃæ¡¢Áª¤Ð¤ì¤Æ¤­¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢´Ä¶­ÇÛÎ¸¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÎÎ¾Î©¡£


¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ä¶­ÇÛÎ¸¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÎÎ¾Î©¤Ç¤¹¡£PFASµ¬À©¤¬À¤³¦Åª¤Ë¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢Áá¤¯¤«¤é¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Áª¤Ð¤ì¤Æ¤­¤¿ÍýÍ³¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¥¨¥³¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¯Áª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ç¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë´Ä¶­¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤«¤¿¤Á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¢£¼«ÂðÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°Â¿´¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÂ£¤ë¥®¥Õ¥È¤Ë¤â

¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ë±Ç¤¨¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢³¨¤Ë¤Ê¤ë¡£


PFAS¥Õ¥ê¡¼¤ÎAPEX¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼«ÂðÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·À¸³è¤ä·ëº§½Ë¤¤¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ë±Ç¤¨¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤¬¤Ç¤­¡¢·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¤¡£¤³¤ì¤é¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

ËèÆü¤ÎÎÁÍý¤ò¡¢°Â¿´¤È³Ú¤·¤µ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìËç¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÁª¤Ó¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£

Ê¸¡áÊÔ½¸ÉôA

▶¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó1¤Ä¤Ç´°À®¡×¥«¥ì¡¼¥É¥ê¥¢¤Î¥ì¥·¥Ô

▶Æù¤ò»È¤ï¤ºËþÂ­ÅÙMAX¡ª ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤Ç¤­¤ë¥«¥ÄÉ÷¤ª¤«¤º¡Ö¸üÍÈ¤±゙¤Î¤Î¤ê¥Á¡¼¥¹゙¥µ¥ó¥È゙¥«¥Ä¡×

▶¡Ú¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇOK¡ÛÂçº¬¡ßÆÚÆù¤Ç±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡Ö±ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯ßÖ¤á¡×¡Ö´Å¿É¤ß¤½¼Ñ¡×

▶¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿Èé¤Ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÆù¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡ÖÈé¥Ñ¥ê¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥­¥ó¥­¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥ÚÅº¤¨ ¡×

▶¥¹¥Æ¡¼¥­Æù¤ò»È¤¨¤ÐÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬»þÃ»¡õ¤ª¼ê·Ú¡ª¡ÖÂ¨ÀÊ¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ ¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¡×