ËèÇ¯¤Î¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¡¢É¡¤Å¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¡Ä¡Ä²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò°ìµ¤¤Ë²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìñ²ð¤Êµ¨Àá¡£¤·¤«¤âº£Ç¯¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎÁá¤á¤ÎÂÐºö¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Î´ðËÜ¤È²ÈÅÅ¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¤¤¤Þ¤µ¤é¤À¤±¤É½ÅÍ×¡ª²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¡Ö²ÖÊ´ÂÐºö¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¡×

¼¼Æâ¤Ç¤Î²ÖÊ´¤ÎÉÔ²÷¤Ê¾É¾õ¤ò¸º¤é¤¹¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

­¡²È¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤Î¡È¿¯Æþ¡É¤òËÉ¤°

³°¤«¤éµ¢¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë²ÖÊ´¤ò²È¤ÎÃæ¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¼¼Æâ¤ò¤­¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸¼´Ø¤ä´¹µ¤¤Î»ÅÊý¼¡Âè¤Ç²ÖÊ´¤Ï¼¼Æâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¢£¸¼´Ø¤Ç°áÎà¤Î²ÖÊ´¤òÍî¤È¤·¤Æ¼¼Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤

²È¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë²ÖÊ´¤òÍî¤È¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¼¼Æâ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ßÎÌ¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¾åÃå¤ò·Ú¤¯¤Ï¤¿¤¤¤Æ²ÖÊ´¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Éô²°¤Ë²ÖÊ´¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¸¼´Ø¶á¤¯¤Ë¥Ï¥ó¥¬¡¼¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¾åÃå¤Î²¾ÃÖ¤­¾ì¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤âÍ­¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£

¢£´¹µ¤¤Ï¡È²ÖÊ´¤Î¾¯¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¡É¤ËÃ»»þ´Ö¤Ç

´¹µ¤¤Ï¡¢Ä«Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¤ä±«¾å¤¬¤ê¤Ê¤É²ÖÊ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£Áë³«¤±»þ¤Ë¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡É¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²ÖÊ´¤¬¼¼Æâ¤Ø¿¯Æþ¤¹¤ëÎÌ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¢£ÉÛÃÄ¤ò³°¤Ë´³¤µ¤Ê¤¤

¿²¶ñ¤Ï²ÖÊ´¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶»þ´ü¤Ï¡¢³°´³¤·¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼¼Æâ¤Ë²ÖÊ´¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¤Î¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¬¿²¶ñ¤Ø¤Î²ÖÊ´¤ÎÉÕÃå¤òËÉ¤°¤Ê¤é³°´³¤·¤ò¹µ¤¨¡¢¼¼Æâ´³¤·¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤«¤µ¤Ð¤ë¿²¶ñ¤Î¼¼Æâ´³¤·¤Ï¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á

­¢¼¼Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿²ÖÊ´¤Î¡ÈÂÚÎ±¡É¤òËÉ¤°

½Å¤¯¤Æ¾²¤ä¿²¶ñ¤ËÍî¤Á¤ÆÎ¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤²ÖÊ´¡£ÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢É¡¿å¤äÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤Ê¤É²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò°­²½¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÄíÆâ¤Ç¤Ï¼¡¤ÎÂÐºö¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¢£¤³¤Þ¤á¤ÊÁÝ½ü

²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï²ÖÊ´¤ò¡ÈÎ¯¤á¤Ê¤¤¡É¤³¤È¡£¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÏÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¤Ç¤³¤Þ¤á¤ËÁÝ½ü¤·¤Æ²ÖÊ´¤ò½üµî¡£²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿¡¤­ÁÝ½ü¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ä¥é¥°¤Ê¤É¤ÎÉÛÀ½ÉÊ¤â²ÖÊ´¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£½µ1²ó¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢Äê´üÅª¤Ê¤ªÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤Î°­²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¢£Éô²°¤Î¶õµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë

²ÖÊ´¤ò1²Õ½ê¤ËÎ¯¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼¼Æâ¤Î¶õµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥µ¡¼¥­¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Îµ¤Î®¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ë¡£¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¶õµ¤Ãæ¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿²ÖÊ´¤òÆ±»þ¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯Êá½¸¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¢¬¼¼Æâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿²ÖÊ´¤Ï¡¢ÁÝ½ü¤äÀöÂõ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤­¤ë¤À¤±½üµî¤¹¤ë¤³¤È¡£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤âËèÆü¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä

­£²ÖÊ´¤Î¡ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¡É¤òÍÞ¤¨¤ë

¼¼Æâ¤òÆ°¤­²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÖÊ´¤¬¤è¤ê¶õµ¤Ãæ¤òÉº¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤Î°­²½¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¢£²ÖÊ´¤ÎÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¤ò²Ã¼¾¤ÇÍÞ¤¨¤ë

¶õµ¤Ãæ¤ËÅ¬ÅÙ¤Ê¿åÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²ÖÊ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬²ÖÊ´ÂÐºö¤Ë¸ú²ÌÅª¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¼¾ÅÙ40¡Á60¡ó¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¢¬²ÖÊ´¤ÎÈô»¶»þ´ü¤Ï¶õµ¤¤â´¥Áç¤·¤¬¤Á¡£²Ã¼¾¤Ï¼¼Æâ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö¤Ë¤â½ÅÍ×

²ÖÊ´ÂÐºö²ÈÅÅ¡È¿·¡¦»°¼ï¤Î¿À´ï¡É¤È¤Ï¡©

²ÈÄíÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÖÊ´ÂÐºö¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÝ½üµ¡¡£¤½¤ì¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²Ì¤ò°ìÃÊ°ú¤­¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÊØÍø¤Ê²ÈÅÅ¡á¡È¿·¡¦»°¼ï¤Î¿À´ï¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¶õµ¤À¶¾ôµ¡

Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿²ÖÊ´¤òÁÇÁá¤¯µÛ¤¤¹þ¤ß¡¢¼¼Æâ¤Î¶õµ¤´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¥â¡¼¥É¤ä¹âÀ­Ç½¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¤È¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¾®·¿¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò²ÖÊ´¤Î¿¯Æþ¸ý¤È¤Ê¤ë¸¼´Ø¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤âÍ­¸ú¤Ç¤¹¡£

ÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀ½ÉÊ

¢£¥Ö¥ë¡¼¥¨¥¢¡ÖClassic Pro CP7i¡×

¢¬¶õµ¤À¶¾ôµ¡Àì¶È¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¨¥¢¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖClassic Pro CP7i¡×¡ÊÅ¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑ
56¾ö¡Ë¡£2´ð¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶õ´Ö¤ËÉâÍ·¤¹¤ëÍ­³²Êª¼Á¤òÇØÌÌÁ´ÂÎ¤«¤é¶¯ÎÏ¤ËµÛ°ú¤·¡¢8¾ö¤ò5Ê¬¤ÇÀ¶¾ô¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀ½ÉÊ

¥Ö¥ë¡¼¥¨¥¢¡ÖClassic Pro CP7i¡×

²Ã¼¾µ¡Ç½¡§¤Ê¤·
¶õµ¤À¶¾ôµ¡Ç½¤ÎÅ¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑ¡§¡Á56¾ö
¥µ¥¤¥º¡§Éý500¡ß±ü¹Ô250¡ß¹â¤µ600mm
½¸¤¸¤ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡§¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë+¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼
¶õµ¤À¶¾ô»þ¤Î±¿Å¾²»¡ÊºÇ¾®/ºÇÂç¡Ë¡§25dB/56dB

¢£¥·¥ã¡¼¥×¡ÖPurefit FP-U120-H¡×

¢¬¥·¥ã¡¼¥×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¡£53¾ö¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëÂçÉ÷ÎÌ¤Èº¸±¦Î¾Â¦¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¹½Â¤¤Ç¡¢¹­¤¤¶õ´Ö¤Ç¤â¸úÎ¨¤è¤¯¶õµ¤¤ò½Û´Ä¡£¥¹¥Þ¥ÛÏ¢·È¤ä¶õµ¤¼Á¤Î¹âÅÙ¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£¥¹¥ê¥à¤Ê½Ä·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀßÃÖÀ­¤â¹â¤¤

¥·¥ã¡¼¥×¡ÖPurefit FP-U120-H¡×

²Ã¼¾µ¡Ç½¡§¤Ê¤·
¶õµ¤À¶¾ôµ¡Ç½¤ÎÅ¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑ¡§¡Á53¾ö
¥µ¥¤¥º¡§Éý333¡ß±ü¹Ô330¡ß¹â¤µ578mm
½¸¤¸¤ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡§ÀÅÅÅHEPA¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼
¶õµ¤À¶¾ô»þ¤Î±¿Å¾²»¡ÊºÇ¾®/ºÇÂç¡Ë¡§20dB/54dB
¼ç¤Ê±¿Å¾¥â¡¼¥É¡§¼«Æ°¡¢²ÖÊ´¡¢¥¨¥³¡¢[É÷ÎÌÀÚÂØ] ¶¯/Ãæ/ÀÅ²»

¢£¥À¥¤¥Ë¥Á¡ÖCL-HB924¡×

¢¬½¸¿Ð¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÈÅÅµ¤½¸¤¸¤ó¼°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£4Êý¸þ¥ï¥¤¥ÉµÛ¹þ¡ßÂçÉ÷ÎÌ¤Ç38¾ö¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢¼å±¿Å¾¤Ï15dB¤ÎÀÅ²»À­¡£²ÖÊ´¤Ë¶¯¤¤¡Ö²ÖÊ´¥â¡¼¥É¡×¤Ê¤É6¤Ä¤Î±¿Å¾¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¡£ÆÈ¼«¤Î¼«Æ°¤ª¼êÆþ¤ìµ¡Ç½¤Ç¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËÉÕÃå¤·¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤ä²ÖÊ´¤òÍÞÀ©

¥À¥¤¥Ë¥Á¡ÖCL-HB924¡×

²Ã¼¾µ¡Ç½¡§¤Ê¤·
¶õµ¤À¶¾ôµ¡Ç½¤ÎÅ¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑ¡§¡Á38¾ö
¥µ¥¤¥º¡§Éý310¡ß±ü¹Ô310¡ß¹â¤µ540mm
½¸¤¸¤ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡§¥«¥ó¥¿¥ó¼è¤êÂØ¤¨¥×¥ì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢ÀÅÅÅNEOH¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼
¶õµ¤À¶¾ô»þ¤Î±¿Å¾²»¡ÊºÇ¾®/ºÇÂç¡Ë¡§15dB/55dB¡Ê¥¿¡¼¥Ü±¿Å¾»þ¡Ë
¼ç¤Ê±¿Å¾¥â¡¼¥É¡§¼«Æ°¡¢²ÖÊ´¡¢[É÷ÎÌÀÚÂØ] ¶¯/Ãæ/¼å/¥¿¡¼¥Ü

¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡

²ÖÊ´¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤Ë¤Õ¤È¤ó¤ò³°´³¤·¤¹¤ë¤È¡¢É½ÌÌ¤Ë²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¡¢¿çÌ²Ãæ¤ÎÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤äÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï³°´³¤·¤òÈò¤±¤ë¤Î¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¤ò»È¤¨¤Ð¡¢³°¤Ë´³¤»¤Ê¤¤Æü¤Ç¤âÀ¶·é¤µ¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£

ÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀ½ÉÊ

¢£¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡Ö¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡ ¥«¥é¥ê¥¨mini TURBO ¥Ä¥¤¥ó¥Î¥º¥ë¡¡BSK-210-W¡×

¢¬¾®·¿¤Ç¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥Î¥º¥ë¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÉÛÃÄÁ´ÂÎ¤Ë²¹É÷¤òÁÇÁá¤¯¹Ô¤­ÅÏ¤é¤»¤ë¡£¥Î¥º¥ë¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤À¤±¤Î´ÊÃ±¤Ê¥»¥Ã¥ÈÊýË¡¡£¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¼ýÇ¼À­¤â¹â¤¤

¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡Ö¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡ ¥«¥é¥ê¥¨mini TURBO ¥Ä¥¤¥ó¥Î¥º¥ë¡¡BSK-210-W¡×

ºÇÂçÄê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§1380W
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§ÉýÌó130¡ß±ü¹Ô166¡ß¹â¤µ260­Ð¡Ê¥Û¡¼¥¹´Þ¤Þ¤º¡Ë

½ÅÎÌ¡§Ìó1.4kg
ÉÕÂ°ÉÊ¡§·¤´¥Áç¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¡Ê2¸Ä¡Ë

¢£¥ì¥¤¥³¥Ã¥×¡ÖMONAMI PRO¡ÊFK-300¡Ë¡×

¢¬ºÇ¹âÌó75¡î¤Î¹â²¹É÷¤ÈÂçÉ÷ÎÌ¤Ç¤Õ¤È¤ó¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯´¥Áç¡£600W¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀß·×¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡£80cm¥í¥ó¥°¥Û¡¼¥¹¤ÈÀìÍÑ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤ÇÉÛÃÄ¤Î±ü¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²¹É÷¤¬ÆÏ¤¯¡£·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¼ýÇ¼À­¤Ë¤âÍ¥¤ì¤ë

¥ì¥¤¥³¥Ã¥×¡ÖMONAMI PRO¡ÊFK-300¡Ë¡×

ºÇÂçÄê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§600W

ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÉý215¡ß±ü¹Ô100¡ß¹â¤µ287mm¡Ê¥Û¡¼¥¹¼ýÇ¼»þ¡Ë

½ÅÎÌ¡§Ìó1.44kg

ÉÕÂ°ÉÊ¡§¤Õ¤È¤ó´¥Áç¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¡¢¤¯¤Ä´¥Áç¥Î¥º¥ë¡¢ÀöÂõÊª´¥Áç¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È

¢£¥«¥É¡¼¡Ö¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¡¡FOEHN 003¡×

¢¬Ìó420g¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·Á¾õ¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤È¼ýÇ¼À­¤ËÍ¥¤ì¡¢¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£ºÇÂç420W¤Î²¹É÷¤òºÙÄ¹¤¤ËÜÂÎ¤«¤é¤«¤éÁ÷¤ê¹þ¤à¡£ÆÈ¼«¤ÎÁ÷É÷µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¤Õ¤È¤ó¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë²¹¤á¤È´¥Áç¤ò¹Ô¤¦

¥«¥É¡¼¡Ö¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¡¡FOEHN 003¡×

ºÇÂçÄê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§420W
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§ÉýÌó49¡ß±ü¹Ô49¡ß¹â¤µ315cm

½ÅÎÌ¡§Ìó420g
ÉÕÂ°ÉÊ¡§·¤´¥Áç¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥¢¥í¥Þ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¡ÊÊÌÇä¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÊ¡Ë

°áÎà¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼

²ÖÊ´¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò´Þ¤à¤¿¤á¡¢¹â²¹¥¹¥Á¡¼¥à¡ÊÌó100¡î¡Ë¤òÅö¤Æ¤ë¤ÈÊÑÀ­¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°áÎà¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¤ÇÉÕÃå²ÖÊ´¤òÌµÎÏ²½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾øµ¤¤ÇÁ¡°Ý¤¬³«¤­¡¢±ü¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À²ÖÊ´¤âÉâ¤­¾å¤¬¤Ã¤ÆÊ§¤¤Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥é¥·ÉÕ¤­¤Ê¤é¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¾øµ¤¤ÇÁ¡°Ý¤¬¼¾¤êÀÅÅÅµ¤¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²ÖÊ´¤ÎÉÕÃåÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

ÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀ½ÉÊ

¢£¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¥¹¥Á¡¼¥à ¥Õ¥©¡¼¥¹¡×

¢¬¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Î°áÎà¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¥¹¥Á¡¼¥à ¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¡£¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¹¥Á¡¼¥àÎÌÊ¿¶ÑÌó23g/Ê¬¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë

¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¥¹¥Á¡¼¥à ¥Õ¥©¡¼¥¹¡×

ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Éý130¡ß±ü¹Ô141¡ß¹â¤µ283mm
ËÜÂÎ¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§1.16kg
¥¹¥Á¡¼¥àÎÌ¡§Ê¿¶ÑÌó23g/Ê¬
¥¹¥Á¡¼¥à»ýÂ³»þ´Ö¡§Ìó8Ê¬¡Ê¥¿¡¼¥Ü¥â¡¼¥É»ÈÍÑ»þ¡Ë
Î©¤Á¾å¤¬¤ê»þ´Ö¡§Ìó25ÉÃ
¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§Ìó185mL

¢£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡ÖNI-FS70C¡×

¢¬Î©¤Á¾å¤¬¤êÌó15ÉÃ¡¢Ê¿¶ÑÌó15g/Ê¬¤Î¥¹¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¸þ¤­¤Ç¤âÊ®¼Í¤Ç¤­¤ë360¡ëÁ´Êý¸þ¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÁàºî¤Ç¤­¤ëÀÅÅÅ¥¿¥Ã¥Á¼°¥¹¥Á¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¤òºÎÍÑ¡£ËÜÂÎ½ÅÎÌÌó630g¤Î·ÚÎÌÀß·×¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤

¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡ÖNI-FS70C¡×

ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Éý90¡ß±ü¹Ô175¡ß¹â¤µ155mm¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¼ýÇ¼»þ ¡Ë
ËÜÂÎ¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§630g¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É´Þ¤Þ¤º¡Ë
¥¹¥Á¡¼¥àÎÌ¡§Ê¿¶ÑÌó15g/Ê¬
¥¹¥Á¡¼¥à»ýÂ³»þ´Ö¡§Ìó8Ê¬¡ÊHIGH»þ¡Ë
Î©¤Á¾å¤¬¤ê»þ´Ö¡§Ìó15ÉÃ
¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§Ìó130mL

¢£Åì¼Ç¡ÖLa¡¦Coo S TAS-X80¡×

¢¬¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç¤â¥³¡¼¥ÉÉÕ¤­¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤­¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¥¹¥Á¡¼¥àÎÌ¤Ï¥³¡¼¥ÉÉÕ¤­¤ÇÊ¿¶ÑÌó20g/Ê¬¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÌó11g/Ê¬¡£360¡ë¤É¤ó¤Ê¸þ¤­¤Ç¤â¥¹¥Á¡¼¥àÊ®¼Í¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÇÜÁý¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÂÐ±þ

Åì¼Ç¡ÖLa¡¦Coo S TAS-X80¡×

ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Éý176¡ß±ü¹Ô71¡ß¹â¤µ128mm
ËÜÂÎ¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§650g¡Ê¥³¡¼¥É¥ì¥¹»þ¡Ë¡¢¥³¡¼¥ÉÉÕ¤­»þ¡§800g¡Ê¥³¡¼¥ÉÉÕ¤­»þ¡Ë
¥¹¥Á¡¼¥àÎÌ¡§Ê¿¶ÑÌó11g/Ê¬¡Ê¥³¡¼¥É¥ì¥¹»þ¡¢¹â¡¦¥·¥ã¥ï¡¼ÀßÄê»þ¡Ë¡¢Ê¿¶ÑÌó20g/Ê¬¡Ê¥³¡¼¥ÉÉÕ¤­»þ¡¢¹â¡¦¥·¥ã¥ï¡¼ÀßÄê»þ¡Ë
¥¹¥Á¡¼¥à»ýÂ³»þ´Ö¡§Ìó1Ê¬40ÉÃ¡Ê¥³¡¼¥É¥ì¥¹»þ¡¢¹â¡¦¥·¥ã¥ï¡¼ÀßÄê»þ¡Ë¡¢Ìó11Ê¬40ÉÃ¡Ê¥³¡¼¥ÉÉÕ¤­»þ¡¢Ãæ¡¦¥¹¥Á¡¼¥àÀßÄê»þ¡Ë
Î©¤Á¾å¤¬¤ê»þ´Ö¡§Ìó39ÉÃ¡Ê¥³¡¼¥É¥ì¥¹»þ¡¢ÄãÀßÄê»þ¡Ë¡¢Ìó26ÉÃ¡Ê¥³¡¼¥ÉÉÕ¤­»þ¡Ë
¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§Ìó130mL

¼¼Æâ¤Ç¤Î²ÖÊ´ÂÐºö¤Ï¡¢¡È¿¯Æþ¡¦ÂÚÎ±¡¦Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¡É¤Î3¤Ä¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¡£¤è¤ê³Î¼Â¤Ç¼ê·Ú¤ÊÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÅÅ¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

