º£Ç¯¤â¥·¡¼¥º¥ó½±Íè¡ª ²ÈÅÅ¤Ç¤Ç¤¤ë²ÖÊ´ÂÐºö¡È¿·¡¦»°¼ï¤Î¿À´ï¡É¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦
ËèÇ¯¤Î¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¡¢É¡¤Å¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¡Ä¡Ä²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò°ìµ¤¤Ë²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìñ²ð¤Êµ¨Àá¡£¤·¤«¤âº£Ç¯¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎÁá¤á¤ÎÂÐºö¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Î´ðËÜ¤È²ÈÅÅ¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤µ¤é¤À¤±¤É½ÅÍ×¡ª²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö²ÖÊ´ÂÐºö¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¡×
¼¼Æâ¤Ç¤Î²ÖÊ´¤ÎÉÔ²÷¤Ê¾É¾õ¤ò¸º¤é¤¹¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡²È¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤Î¡È¿¯Æþ¡É¤òËÉ¤°
³°¤«¤éµ¢¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë²ÖÊ´¤ò²È¤ÎÃæ¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¼¼Æâ¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸¼´Ø¤ä´¹µ¤¤Î»ÅÊý¼¡Âè¤Ç²ÖÊ´¤Ï¼¼Æâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸¼´Ø¤Ç°áÎà¤Î²ÖÊ´¤òÍî¤È¤·¤Æ¼¼Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤
²È¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë²ÖÊ´¤òÍî¤È¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¼¼Æâ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ßÎÌ¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¾åÃå¤ò·Ú¤¯¤Ï¤¿¤¤¤Æ²ÖÊ´¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Éô²°¤Ë²ÖÊ´¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¸¼´Ø¶á¤¯¤Ë¥Ï¥ó¥¬¡¼¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¾åÃå¤Î²¾ÃÖ¤¾ì¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£´¹µ¤¤Ï¡È²ÖÊ´¤Î¾¯¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¡É¤ËÃ»»þ´Ö¤Ç
´¹µ¤¤Ï¡¢Ä«Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¤ä±«¾å¤¬¤ê¤Ê¤É²ÖÊ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£Áë³«¤±»þ¤Ë¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡É¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²ÖÊ´¤¬¼¼Æâ¤Ø¿¯Æþ¤¹¤ëÎÌ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÛÃÄ¤ò³°¤Ë´³¤µ¤Ê¤¤
¿²¶ñ¤Ï²ÖÊ´¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶»þ´ü¤Ï¡¢³°´³¤·¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼¼Æâ¤Ë²ÖÊ´¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¤Î¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¼¼Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿²ÖÊ´¤Î¡ÈÂÚÎ±¡É¤òËÉ¤°
½Å¤¯¤Æ¾²¤ä¿²¶ñ¤ËÍî¤Á¤ÆÎ¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤²ÖÊ´¡£ÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢É¡¿å¤äÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤Ê¤É²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÄíÆâ¤Ç¤Ï¼¡¤ÎÂÐºö¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤³¤Þ¤á¤ÊÁÝ½ü
²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï²ÖÊ´¤ò¡ÈÎ¯¤á¤Ê¤¤¡É¤³¤È¡£¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÏÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¤Ç¤³¤Þ¤á¤ËÁÝ½ü¤·¤Æ²ÖÊ´¤ò½üµî¡£²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿¡¤ÁÝ½ü¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ä¥é¥°¤Ê¤É¤ÎÉÛÀ½ÉÊ¤â²ÖÊ´¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£½µ1²ó¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢Äê´üÅª¤Ê¤ªÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤Î°²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Éô²°¤Î¶õµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë
²ÖÊ´¤ò1²Õ½ê¤ËÎ¯¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼¼Æâ¤Î¶õµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Îµ¤Î®¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ë¡£¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¶õµ¤Ãæ¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿²ÖÊ´¤òÆ±»þ¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯Êá½¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£²ÖÊ´¤Î¡ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¡É¤òÍÞ¤¨¤ë
¼¼Æâ¤òÆ°¤²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÖÊ´¤¬¤è¤ê¶õµ¤Ãæ¤òÉº¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤Î°²½¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£²ÖÊ´¤ÎÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¤ò²Ã¼¾¤ÇÍÞ¤¨¤ë
¶õµ¤Ãæ¤ËÅ¬ÅÙ¤Ê¿åÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²ÖÊ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬²ÖÊ´ÂÐºö¤Ë¸ú²ÌÅª¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¼¾ÅÙ40¡Á60¡ó¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÖÊ´ÂÐºö²ÈÅÅ¡È¿·¡¦»°¼ï¤Î¿À´ï¡É¤È¤Ï¡©
²ÈÄíÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÖÊ´ÂÐºö¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÝ½üµ¡¡£¤½¤ì¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²Ì¤ò°ìÃÊ°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÊØÍø¤Ê²ÈÅÅ¡á¡È¿·¡¦»°¼ï¤Î¿À´ï¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶õµ¤À¶¾ôµ¡
Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿²ÖÊ´¤òÁÇÁá¤¯µÛ¤¤¹þ¤ß¡¢¼¼Æâ¤Î¶õµ¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¥â¡¼¥É¤ä¹âÀÇ½¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¤È¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¾®·¿¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò²ÖÊ´¤Î¿¯Æþ¸ý¤È¤Ê¤ë¸¼´Ø¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀ½ÉÊ
¢£¥Ö¥ë¡¼¥¨¥¢¡ÖClassic Pro CP7i¡×
¥Ö¥ë¡¼¥¨¥¢¡ÖClassic Pro CP7i¡×
²Ã¼¾µ¡Ç½¡§¤Ê¤·
¶õµ¤À¶¾ôµ¡Ç½¤ÎÅ¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑ¡§¡Á56¾ö
¥µ¥¤¥º¡§Éý500¡ß±ü¹Ô250¡ß¹â¤µ600mm
½¸¤¸¤ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡§¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë+¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼
¶õµ¤À¶¾ô»þ¤Î±¿Å¾²»¡ÊºÇ¾®/ºÇÂç¡Ë¡§25dB/56dB
¢£¥·¥ã¡¼¥×¡ÖPurefit FP-U120-H¡×
¥·¥ã¡¼¥×¡ÖPurefit FP-U120-H¡×
²Ã¼¾µ¡Ç½¡§¤Ê¤·
¶õµ¤À¶¾ôµ¡Ç½¤ÎÅ¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑ¡§¡Á53¾ö
¥µ¥¤¥º¡§Éý333¡ß±ü¹Ô330¡ß¹â¤µ578mm
½¸¤¸¤ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡§ÀÅÅÅHEPA¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼
¶õµ¤À¶¾ô»þ¤Î±¿Å¾²»¡ÊºÇ¾®/ºÇÂç¡Ë¡§20dB/54dB
¼ç¤Ê±¿Å¾¥â¡¼¥É¡§¼«Æ°¡¢²ÖÊ´¡¢¥¨¥³¡¢[É÷ÎÌÀÚÂØ] ¶¯/Ãæ/ÀÅ²»
¢£¥À¥¤¥Ë¥Á¡ÖCL-HB924¡×
¥À¥¤¥Ë¥Á¡ÖCL-HB924¡×
²Ã¼¾µ¡Ç½¡§¤Ê¤·
¶õµ¤À¶¾ôµ¡Ç½¤ÎÅ¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑ¡§¡Á38¾ö
¥µ¥¤¥º¡§Éý310¡ß±ü¹Ô310¡ß¹â¤µ540mm
½¸¤¸¤ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡§¥«¥ó¥¿¥ó¼è¤êÂØ¤¨¥×¥ì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢ÀÅÅÅNEOH¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼
¶õµ¤À¶¾ô»þ¤Î±¿Å¾²»¡ÊºÇ¾®/ºÇÂç¡Ë¡§15dB/55dB¡Ê¥¿¡¼¥Ü±¿Å¾»þ¡Ë
¼ç¤Ê±¿Å¾¥â¡¼¥É¡§¼«Æ°¡¢²ÖÊ´¡¢[É÷ÎÌÀÚÂØ] ¶¯/Ãæ/¼å/¥¿¡¼¥Ü
¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡
²ÖÊ´¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤Ë¤Õ¤È¤ó¤ò³°´³¤·¤¹¤ë¤È¡¢É½ÌÌ¤Ë²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¡¢¿çÌ²Ãæ¤ÎÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤äÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï³°´³¤·¤òÈò¤±¤ë¤Î¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¤ò»È¤¨¤Ð¡¢³°¤Ë´³¤»¤Ê¤¤Æü¤Ç¤âÀ¶·é¤µ¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£ÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀ½ÉÊ
¢£¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡Ö¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡ ¥«¥é¥ê¥¨mini TURBO ¥Ä¥¤¥ó¥Î¥º¥ë¡¡BSK-210-W¡×
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡Ö¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡ ¥«¥é¥ê¥¨mini TURBO ¥Ä¥¤¥ó¥Î¥º¥ë¡¡BSK-210-W¡×
ºÇÂçÄê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§1380W
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§ÉýÌó130¡ß±ü¹Ô166¡ß¹â¤µ260Ð¡Ê¥Û¡¼¥¹´Þ¤Þ¤º¡Ë
½ÅÎÌ¡§Ìó1.4kg
ÉÕÂ°ÉÊ¡§·¤´¥Áç¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¡Ê2¸Ä¡Ë
¢£¥ì¥¤¥³¥Ã¥×¡ÖMONAMI PRO¡ÊFK-300¡Ë¡×
¥ì¥¤¥³¥Ã¥×¡ÖMONAMI PRO¡ÊFK-300¡Ë¡×
ºÇÂçÄê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§600W
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÉý215¡ß±ü¹Ô100¡ß¹â¤µ287mm¡Ê¥Û¡¼¥¹¼ýÇ¼»þ¡Ë
½ÅÎÌ¡§Ìó1.44kg
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¤Õ¤È¤ó´¥Áç¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¡¢¤¯¤Ä´¥Áç¥Î¥º¥ë¡¢ÀöÂõÊª´¥Áç¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È
¢£¥«¥É¡¼¡Ö¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¡¡FOEHN 003¡×
¥«¥É¡¼¡Ö¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¡¡FOEHN 003¡×
ºÇÂçÄê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§420W
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§ÉýÌó49¡ß±ü¹Ô49¡ß¹â¤µ315cm
½ÅÎÌ¡§Ìó420g
ÉÕÂ°ÉÊ¡§·¤´¥Áç¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥¢¥í¥Þ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¡ÊÊÌÇä¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÊ¡Ë
°áÎà¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼
²ÖÊ´¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò´Þ¤à¤¿¤á¡¢¹â²¹¥¹¥Á¡¼¥à¡ÊÌó100¡î¡Ë¤òÅö¤Æ¤ë¤ÈÊÑÀ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°áÎà¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¤ÇÉÕÃå²ÖÊ´¤òÌµÎÏ²½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾øµ¤¤ÇÁ¡°Ý¤¬³«¤¡¢±ü¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À²ÖÊ´¤âÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÊ§¤¤Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥é¥·ÉÕ¤¤Ê¤é¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¾øµ¤¤ÇÁ¡°Ý¤¬¼¾¤êÀÅÅÅµ¤¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²ÖÊ´¤ÎÉÕÃåÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀ½ÉÊ
¢£¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¥¹¥Á¡¼¥à ¥Õ¥©¡¼¥¹¡×
¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¥¹¥Á¡¼¥à ¥Õ¥©¡¼¥¹¡×
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Éý130¡ß±ü¹Ô141¡ß¹â¤µ283mm
ËÜÂÎ¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§1.16kg
¥¹¥Á¡¼¥àÎÌ¡§Ê¿¶ÑÌó23g/Ê¬
¥¹¥Á¡¼¥à»ýÂ³»þ´Ö¡§Ìó8Ê¬¡Ê¥¿¡¼¥Ü¥â¡¼¥É»ÈÍÑ»þ¡Ë
Î©¤Á¾å¤¬¤ê»þ´Ö¡§Ìó25ÉÃ
¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§Ìó185mL
¢£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡ÖNI-FS70C¡×
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡ÖNI-FS70C¡×
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Éý90¡ß±ü¹Ô175¡ß¹â¤µ155mm¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¼ýÇ¼»þ ¡Ë
ËÜÂÎ¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§630g¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É´Þ¤Þ¤º¡Ë
¥¹¥Á¡¼¥àÎÌ¡§Ê¿¶ÑÌó15g/Ê¬
¥¹¥Á¡¼¥à»ýÂ³»þ´Ö¡§Ìó8Ê¬¡ÊHIGH»þ¡Ë
Î©¤Á¾å¤¬¤ê»þ´Ö¡§Ìó15ÉÃ
¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§Ìó130mL
¢£Åì¼Ç¡ÖLa¡¦Coo S TAS-X80¡×
Åì¼Ç¡ÖLa¡¦Coo S TAS-X80¡×
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Éý176¡ß±ü¹Ô71¡ß¹â¤µ128mm
ËÜÂÎ¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§650g¡Ê¥³¡¼¥É¥ì¥¹»þ¡Ë¡¢¥³¡¼¥ÉÉÕ¤»þ¡§800g¡Ê¥³¡¼¥ÉÉÕ¤»þ¡Ë
¥¹¥Á¡¼¥àÎÌ¡§Ê¿¶ÑÌó11g/Ê¬¡Ê¥³¡¼¥É¥ì¥¹»þ¡¢¹â¡¦¥·¥ã¥ï¡¼ÀßÄê»þ¡Ë¡¢Ê¿¶ÑÌó20g/Ê¬¡Ê¥³¡¼¥ÉÉÕ¤»þ¡¢¹â¡¦¥·¥ã¥ï¡¼ÀßÄê»þ¡Ë
¥¹¥Á¡¼¥à»ýÂ³»þ´Ö¡§Ìó1Ê¬40ÉÃ¡Ê¥³¡¼¥É¥ì¥¹»þ¡¢¹â¡¦¥·¥ã¥ï¡¼ÀßÄê»þ¡Ë¡¢Ìó11Ê¬40ÉÃ¡Ê¥³¡¼¥ÉÉÕ¤»þ¡¢Ãæ¡¦¥¹¥Á¡¼¥àÀßÄê»þ¡Ë
Î©¤Á¾å¤¬¤ê»þ´Ö¡§Ìó39ÉÃ¡Ê¥³¡¼¥É¥ì¥¹»þ¡¢ÄãÀßÄê»þ¡Ë¡¢Ìó26ÉÃ¡Ê¥³¡¼¥ÉÉÕ¤»þ¡Ë
¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§Ìó130mL
¼¼Æâ¤Ç¤Î²ÖÊ´ÂÐºö¤Ï¡¢¡È¿¯Æþ¡¦ÂÚÎ±¡¦Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¡É¤Î3¤Ä¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¡£¤è¤ê³Î¼Â¤Ç¼ê·Ú¤ÊÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÅÅ¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
