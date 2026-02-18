『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、やりたいことを仕事にできた人の末路について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

「やりたいこと＝楽しい仕事」だと勘違いしている

「やりたいことを仕事にできた」。この状態は、とても前向きで理想的に聞こえます。しかし、最初につまずく人の多くは、「やりたいこと＝楽しい時間が続く仕事」だと無意識に思い込んでいます。

実際の仕事は、好きな領域であっても、楽しい瞬間ばかりではありません。調整、修正、確認、地味な作業の積み重ねが大半を占めます。

やりたいことを選んだ分、理想とのギャップに直面したときの落差も大きくなります。「思っていたのと違う」と感じた瞬間に、自分の選択そのものを疑ってしまう人も少なくありません。

成果が出るまでの地味な工程を想定できていない

やりたいことを仕事にすると、どうしても「成果が出ている姿」を先に思い描きがちです。一方で、成果にたどり着くまでの工程を現実的に想定できていないケースが多く見られます。

仕事では、評価される成果よりも、その前段階の準備や試行錯誤に多くの時間を使います。ここを耐え抜けるかどうかが、最初の分かれ道になります。

つまずく人ほど、「やりたいことなのに、なぜこんなにしんどいのか」と感じてしまいます。しかし、それは適性がないからではなく、工程を知らなかっただけという場合がほとんどです。

「好き」と「向いている」を切り分けられていない

もう一つの壁が、「好き」と「向いている」を同一視してしまうことです。やりたい気持ちが強いほど、この二つを冷静に分けて考えにくくなります。

好きでも仕事として続けると消耗してしまう人もいれば、最初はそこまで興味がなくても、やっていく中で力を発揮できる人もいます。

やりたいことを仕事にした人ほど、「向いているかどうか」を後回しにしがちです。結果として、壁にぶつかったときに、挫折が大きくなってしまいます。

とはいえ、やりたいことを仕事にすることは誰でもできることではありません。それを踏まえた上で、キャリアを選ぶことが重要です。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）