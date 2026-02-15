お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が14日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。共演者とのエピソードを振り返る場面があった。

この日のゲストは、お笑いタレントのやす子（27）。番組では「人生大逆転履歴書」と題し、やす子人生を深堀りした。

やす子は2017年、18歳で自衛隊に入隊。21年、芸歴2年目で岡村がMCを務める「おもしろ荘」で3位に輝き大ブレーク。23年には同年上半期のブレーク芸人ランキング1位に輝いた。

瞬く間に売れっ子になったやす子は超多忙に。精神的に不安定になっていたと振り返ると、岡村は「おかしかった時あってん。ゴチで普通にご飯食べてたら急にブワー泣き出したりとか」と「ぐるナイ」の名物企画「ゴチになります」での共演時を回顧。

「“ちょっとすいません”って席外して。みんなで“なんや…なんも言うてへんやんな？ご飯食べてただけやんな”って言ってたら“ちょっとやす子さん、今精神的にしんどいんで…”」と当時の状況を説明。やす子は「初出しですね、これ」と認め、大笑いだった。