¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¡Ê£±£³Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¡¢Í¥¾¡¸õÊä¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¤·¤Æ£¸°Ì¤È»´ÇÔ¡£À¤³¦¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢±éµ»¸å¤ËÉã¿Æ¤¬¸«¤»¤¿¹ÔÆ°¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¥³¡¼¥Á¤Ç¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢Áª¼ê¤ÎÉã¥í¥Þ¥ó¡¦¥¹¥³¥ë¥Ë¥¢¥³¥Õ»á¤¬¡¢Â©»Ò¤ÎÎÙ¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤ë²èÁü¤¬³È»¶¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈóÆñ¤¬»¦Åþ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢»æ¡Ö¥³¥ê¥¨¥ì¡¦¥Ç¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡×¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¿Æ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¤¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï³°Éô¤«¤é¤Î½Å°µ¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯¤Ï²¿¤è¤ê¤âÆâÉô¤«¤é¤Î½Å°µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¿ô»þ´Ö¤Ç¡¢Èà¤ÎÉã¿Æ¤Ç¥³¡¼¥Á¤Î¥í¥Þ¥ó¡¦¥¹¥³¥ë¥Ë¥¢¥³¥Õ¤Î¼Ì¿¿¤¬³È»¶¤·¤¿¡£Èà¤ÏÂ©»Ò¤òÉ¬»à¤ËÊú¤¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ê¼«¿È¤Î¡ËÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤«¤¤à¤·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î»þ¡¢¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¿¤À°Ö¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½Åª¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÊÆ»ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÎÉã¿Æ¡¢Â©»Ò¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¼ºÂÖ¸å¤Î¹ÔÆ°¤ÇÈãÈ½¤ËÄ¾ÌÌ¡×¤È¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥¹¥³¥ë¥Ë¥¢¥³¥Õ¤È¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¼Ì¿¿¤¬»î¹ç¸å¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢Éã¿Æ¤¬Â©»Ò¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Î¼ºÂÖ¤ËÌÀ¤é¤«¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¹¤°¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë»¦Åþ¤·¡¢¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÎÇÔËÌ¤ò¼«Ê¬¤è¤ê¤â¿¼¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥³¥ë¥Ë¥¢¥³¥Õ¤ò·ã¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÉã¿Æ¼º³Ê¡£Â©»Ò¤òÊú¤¤·¤á¤Æ»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤äÎôÅù´¶¤òÊú¤«¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»Ò¡Ê¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¤ÎÆÇ¤À¡×¡ÖÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê»Ò¡£¥ê¥ó¥¯¤«¤é¹ß¤ê¤¿ÅÓÃ¼¡¢²¿¤Î°Ö¤á¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡Ê¥¹¥³¥ë¥Ë¥¢¥³¥Õ»á¡Ë¤Ï¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ëÁ°¤ËÉã¿Æ¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£