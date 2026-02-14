スタンフォード大の佐々木麟太郎がアリゾナ大との開幕戦で本塁打を放った

スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州サプライズで行われたアリゾナ大とのシーズン開幕戦に「5番・一塁」で先発出場し、第2打席で右越えのソロ本塁打を放った。完璧に捉えた一撃に、現地ファンやチームメートからも大きな歓声が上がっている。

1-1で迎えた3回1死、佐々木は相手右腕クラムコウスキーが投じた83マイル（約133.6キロ）の変化球を強振。打った瞬間にそれと分かる打球はアリゾナの夜空を舞い、そのまま右翼席へと消えた。第1打席は空振り三振に倒れていたが、シーズンわずか2打席目で初アーチを記録する勝負強さを見せつけた。

花巻東高校時代に歴代最多とされる通算140本塁打を記録した佐々木は、2023年のドラフト会議で志望届を出さずに米名門・スタンフォード大へ進学。大学1年目は52試合に出場し、打率.269、7本塁打、41打点をマークした。昨年10月のプロ野球ドラフト会議では、ソフトバンクから1位指名を受けている。

今後は5月のリーグ戦終了後にソフトバンクと入団交渉が可能になるほか、7月のMLBドラフトで指名される可能性も残されている。去就が注目される怪物の進化に、SNS上では「えっぐいなまじ」「めちゃくちゃスイング良くなってるなー」「ちょっと打ち方変わったね。背中が真っすぐになってる」「なんかすごいデカくなった？」と反響が沸き起こっている。（Full-Count編集部）