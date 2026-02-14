“歩く治外法権”ジェイソン・ステイサムがジェイソン・ステイサムを演じる、ジェイソン・ステイサム主演映画『ジェイソン・ステイサムが俺のバイクを盗んだ（原題：Jason Statham Stole My Bike）』が製作されることが明らかになった。米が伝えた。

あらすじの詳細は不明だが、ジェイソン・ステイサムが「人生最大の役、世界的アクションスーパースター、ジェイソン・ステイサムを演じる」とされる。ジェイソン・ステイサムがジェイソン・ステイサムを演じるは初となる。

監督は『ジョン・ウィック』（2014）『デッドプール2』（2018）『ブレット・トレイン』（2022）『フォールガイ』（2024）のデヴィッド・リーチ。ジェイソン・ステイサムとは『ワイルド・スピード／スーパーコンボ』（2019）以来のタッグとなる。

アクションシーン満載とされる本作は製作費8,000万ドル以上が投じられる見込み。PG-13指定になるという。脚本はドラマ版「スクール・オブ・ロック」（2016-2018）のアリソン・フリエル。

製作はブラック・ベアで、企画はベルリン国際映画祭に持ち込まれた。Amazonが複数地域での権利を求めているとされる。2026年5月より撮影を開始する。

ジャン=クロード・ヴァン・ダムの『その男ヴァン・ダム』（2008）、ニコラス・ケイジの『マッシブ・タレント』（2023）に続く、アクションスターが本人役を演じるアクションコメディ。これまでサメや犯罪組織を単身で倒してきたジェイソン・ステイサムの最強アクション伝説がメタ的に語られることとなりそうだ。

タイトルにあるように、なぜジェイソン・ステイサムは「俺のバイクを盗んだ」のか？盗んだバイクで走り出すジェイソン・ステイサムから、どんなセルフパロディが飛び出すか期待しよう。

Source: