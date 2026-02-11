香り高いエスプレッソキャラメルをコーヒークッキーで挟んだ多層仕立ての新作が登場【N.Y.C.SAND】
東京玉子本舗が展開する焼き菓子ブランド「N.Y.C.SAND(ニューヨークシティサンド)は、新作『N.Y.エスプレッソラテキャラメルサンド&Wチョコレート』を2月15日から販売する。
【すべての画像を見る】香り高いエスプレッソキャラメルとミルクチョコをコーヒークッキーで挟み、ホワイトチョコレートでコーティングした新作〈N.Y.エスプレッソラテキャラメルサンド&Wチョコレート 概要〉
【税込価格】
･3個入:1,620円
･6個入:3,240円
【取扱期間】
2026年2月15日〜3月14日
【取扱店舗】
･大丸東京店
･そごう横浜店
※数量限定のため、販売状況により完売する場合がある。
※期間限定出店の際に販売する場合がある。
深煎りのコーヒーを合わせて香り高く炊き上げたエスプレッソキャラメルとミルクチョコレートをコーヒークッキーで挟み、ホワイトチョコレートで包んだ。ブランドロゴを刻印したコーヒーチョコレートプレートを重ね、ほろ苦さとやわらかな甘みが融合した多層感のある味わいに仕上げている。コーヒーの濃淡で香りと色彩のグラデーションを出し、ホワイトチョコレートとのコントラストが楽しめる。
■N.Y.C.SAND 公式サイト