¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸Æ³Æþ¤Ë¡ÖµÒ¤Ë¤ä¤é¤»¤ó¤Î¤«¡©¡×¤È·ã¹â¤¹¤ëµÒ¡ªÍýÉÔ¿Ô¤ÊÅÜ¤ê¤Ë¡ÖÅ¹°÷¤â¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëºî¼Ô¤Î´ê¤¤¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
Ã¬Ã«(@akatsuki405)¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ø¥Á¥§¥Ã¥«¡¼Ä»³¤¤µ¤ó¡¢¥ì¥¸¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹°÷¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ëÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ä¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È(¥«¥¹¥Ï¥é)¤Î¼ÂÂÖ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤À¡£¡ÖÅ¹°÷¤â¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÀÜµÒ¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿Í¡¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ò¤¹¤ëµÒ¤Î¼ÂÂÖ
º£¤ä°ìÈÌÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤À¤¬¡¢Æ³Æþ»þ¤Ë¤Ï¡ÖµÒ¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹°÷¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÂçÎÌ¹ØÆþ¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö¼Ö¤Þ¤Ç²ÙÊª¤ò±¿¤Ù¡×¤È¶¯Í×¤¹¤ëµÒ¤ä¡¢Çã¤¤Ëº¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¥ì¥¸¤Î³ä¤ê¹þ¤ß¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëµÒ¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¼çÄ¥¤ò¤¹¤ëÍøÍÑ¼Ô¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
Ã¬Ã«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬Ë¾¤àÍýÁÛ¤ÎÀÜµÒ¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡£²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ëÅ¹¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¼ÔÂ¦¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£Å¹°÷¤Ø¤Î²á¾ê¤ÊÍ×µá¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈÏáÆ¤òÄ¶¤¨¤¿¥«¥¹¥Ï¥é¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¡£
¢£Ì¡²è²½¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë
Ã¬Ã«¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Î¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÜµÒ¶È¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤É¤ì¤À¤±·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¡²è¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤ÆÂ¿¾¯½ý¤Ä¤¤¤Æ¤âÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¬Ã«¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£ÍýÉÔ¿Ô¤Ê·Ð¸³¤µ¤¨¤âºîÉÊ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¿´¤ò¼é¤ê¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼èºà¶¨ÎÏ¡§Ã¬Ã«(@akatsuki405)
