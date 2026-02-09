なぜ横綱・大関だけが「古代紫」を許されるのか…「番付社会」の角界で”化粧まわしの色”に隠された序列

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

化粧まわしにまつわる番付による決まり

「番付社会」といわれる大相撲。地位によって服装まで区別があることは広く知られている。十両以上の関取が土俵入りで着用する化粧まわしにも、番付による決まりがある。

「紫色」は、横綱と大関しか使えない。

紫といっても、赤みがかった茄子紺といわれる紫などは使えるが、「古代紫」というくすんだ色を使えるのは横綱と大関だけだ。

化粧まわしの下端には、先述した通り馬簾という金糸の房が垂れ下がっている。この金の馬簾は、関取なら誰でも使えるが、紫でしつらえることができるのが、やはり横綱と大関だ。

金と紫。金のほうが豪華そうだが……。半世紀にわたって大相撲と関わり、いまも化粧まわしの手配などをしている高島屋のバイヤーだった田村さんは、こう話す。

「金糸は華やかですが、古代紫の重厚感は、格別ですよ」

ところで、化粧まわしの下部に垂れ下がっている「馬簾」。高島屋が抱えている職人が手がけているのだが、化粧まわし以外の仕事としては、国会議事堂の各種小物の修理をしているそうだ。委員会質疑のマイクが置かれた答弁席には布が敷かれている。あの布の端のびらびら。あれらの修繕を請け負っている。

朝日新聞社主催の夏の全国高校野球選手権大会。優勝校の主将に渡される「深紅の大優勝旗」も、大正時代に作られた初代と、第40回（1958年）〜99回大会まで使われた2代目は、ともに「高島屋謹製」だ。初代は1,500円。大卒の初任給が30円の時代に、家が建つともいわれた。

時間のかかる化粧まわし製作

化粧まわしの話に戻そう。

ひいきにしている関取に化粧まわしを贈りたい--。そんなとき、タニマチはどこにどう注文しているのだろうか。

まずは、前垂れに描くデザインを決める。

田村さんによると、関取に初めて化粧まわしを贈ろうとする人の多くが、「この絵で作ってくれ」と縦長のデザイン画を持ち込んでくるそうだ。

実は私も、化粧まわしの図案は縦長だと思い込んでいた。しかし、「あれの寸法は縦41センチ、横62センチの横長なんですよ」と田村さん。持ち込まれた図案を、そのサイズに合わせて描き直すことが最初の仕事になるそうだ。

デザインと並行して、価格を相談する。すべて最高級品でしつらえれば、1本1000万円。安くても120万〜130万円かかることは、すでに紹介した。予算に合わせて、刺繍は手縫いかミシンか、織りの品質はどうするかなどを決める。

こうして制作に入るのだが、発注から納品まで、田村さんは「ひと月半はみてほしい」

