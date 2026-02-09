この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎氏が断言「頭の良さは“リスクテイクの仕方”に現れる」人生で何に賭けるべきか

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「人生で何に賭けるかに、その人の「知性」があらわれる」と題した動画を公開。本当の知性とは、学力テストの点数ではなく、「人生において何にリスクを取り、何を賭けるかの選択にこそ現れる」という持論を展開した。



動画の冒頭で茂木氏は、「頭がいいって何なんですかね？」と根本的な問いを投げかけ、「リスクテイクの仕方に一番、頭の良さって現れる」と主張した。その好例として、ソフトバンクグループの孫正義氏がNVIDIAの株を売却してまでOpenAIに「オールイン」した一件を挙げ、「胸熱」だと称賛。このような重大な局面での決断こそが、知性の真価が問われる場面であると解説した。



さらに茂木氏は、受験勉強も「青春の時間を費やして、受かるかどうかわかんない」中で挑む一種のリスクテイクだと指摘。人生はギャンブルのようなものであり、限られた時間やリソースを「どういうことに、どう賭けていくか」「何にオールインしていくか」という選択の連続だと語る。その上で、「テストで高い点数を取ることが知性の高さではない」と断じ、人生というゲームにおいて何に賭けるかという戦略的な判断力こそが重要だと強調した。



最後に茂木氏は、視聴者に向けて「何にオールインしますか？」と問いかけた。その選択にこそ「あなたの知性が問われる時だ」と述べ、自分自身の人生で何に価値を置き、何を賭けるべきかを深く考える必要性を訴え、動画を締めくくった。