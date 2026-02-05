米国とロシア、ウクライナは５日、前日に続きロシアによるウクライナ侵略の終結に向けた高官級の３者協議をアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の首都アブダビで行った。

ロシアが割譲を求めるウクライナ東部ドンバス地方の扱いのほか、停戦について協議した模様だ。

タス通信は５日、関係者の話として、協議では領土問題や停戦手続き、経済問題が議論の柱になっていると報じた。ウクライナ代表団を率いるルステム・ウメロフ国家安全保障国防会議書記は４日の会合終了後、「具体的措置と解決策に焦点を当てた」とＳＮＳに投稿。停戦に向けた具体的な手続きなども話し合われた可能性がある。

経済分野に関しては別の協議の場が設けられる見通しだが、今回の協議でもドンバス地方の扱いを巡る「経済特区」が議題となったとみられる。

米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使は５日、ロシアとウクライナが３１４人の捕虜交換で合意したと表明し、３者協議の「成果」をアピールした。

ただ、ロシアとウクライナの間では領土問題などを巡って隔たりがある。ルビオ米国務長官は４日、「最も難しい問題が未解決のままだ」と指摘した。