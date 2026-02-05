この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

介護士でYouTuberのはたつん氏が「突然ですが、施設長を務めることになりました。介護現場の声をどうするの？？？」と題した動画を公開しました。現場一筋15年の介護福祉士であるはたつん氏が、特別養護老人ホームの施設長の仕事を1日体験し、その多岐にわたる業務内容を明らかにしました。

動画の舞台は、定員100名の特別養護老人ホーム「ガーデンハウス今伊勢」。はたつん氏は、榊原施設長指導のもと、施設長の業務に挑みます。朝の申し送りから始まり、夜勤者からの引き継ぎを受けるなど、施設内の情報共有の重要性を目の当たりにします。

施設長の仕事は内部だけにとどまりません。動画では、福祉科のある高校へ出向き、福祉用具に関する講義を行う様子や、市役所へ赴き、新たなスタッフ採用に伴う書類を提出する場面も公開。これらは、施設運営に欠かせない外部との連携や管理業務の一環です。

後半では、食事関係の業者との打ち合わせや、各部署の責任者が集まる定例会議に参加。現場の声を吸い上げ、多職種と連携しながら課題解決に取り組む施設長の姿が描かれています。

現場の介護職からは見えにくい、施設長の具体的な仕事内容がわかる今回の動画。介護業界でのキャリアパスを考える上で、貴重なヒントが得られるかもしれません。

YouTubeの動画内容

01:20

施設長の仕事(1) 朝の申し送り
02:25

施設長の仕事(2) 高校での講義
04:56

施設長の仕事(3) 市役所へ書類提出
06:25

施設長の仕事(4) 業者との打ち合わせ
07:31

施設長の仕事(5) 定例会議

関連記事

現役介護士が訴える現場の疲弊。「当たり前みたいな扱い」にすり減る心、感謝なき労働環境の構造的盲点とは

現役介護士が訴える現場の疲弊。「当たり前みたいな扱い」にすり減る心、感謝なき労働環境の構造的盲点とは

 あなたならどう答える？介護福祉士国家試験で問われた「便のにおいを抑える食品」の正解は

あなたならどう答える？介護福祉士国家試験で問われた「便のにおいを抑える食品」の正解は

 「“一人じゃないよ”と伝えたい」現役介護士の切実な願い。孤独を感じる仲間へ「共に泣き笑いしながら歩んでいこう」

「“一人じゃないよ”と伝えたい」現役介護士の切実な願い。孤独を感じる仲間へ「共に泣き笑いしながら歩んでいこう」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

はたつん介護士_icon

はたつん介護士

YouTube チャンネル登録者数 4.95万人 1630 本の動画
】#はたつん
youtube.com/channel/UCjm7tZhNDHAYQMAFaDeas6Q YouTube