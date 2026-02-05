この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「こんな仕事も？」介護士が1日体験して分かった施設長の意外な業務内容

介護士でYouTuberのはたつん氏が「突然ですが、施設長を務めることになりました。介護現場の声をどうするの？？？」と題した動画を公開しました。現場一筋15年の介護福祉士であるはたつん氏が、特別養護老人ホームの施設長の仕事を1日体験し、その多岐にわたる業務内容を明らかにしました。



動画の舞台は、定員100名の特別養護老人ホーム「ガーデンハウス今伊勢」。はたつん氏は、榊原施設長指導のもと、施設長の業務に挑みます。朝の申し送りから始まり、夜勤者からの引き継ぎを受けるなど、施設内の情報共有の重要性を目の当たりにします。



施設長の仕事は内部だけにとどまりません。動画では、福祉科のある高校へ出向き、福祉用具に関する講義を行う様子や、市役所へ赴き、新たなスタッフ採用に伴う書類を提出する場面も公開。これらは、施設運営に欠かせない外部との連携や管理業務の一環です。



後半では、食事関係の業者との打ち合わせや、各部署の責任者が集まる定例会議に参加。現場の声を吸い上げ、多職種と連携しながら課題解決に取り組む施設長の姿が描かれています。



現場の介護職からは見えにくい、施設長の具体的な仕事内容がわかる今回の動画。介護業界でのキャリアパスを考える上で、貴重なヒントが得られるかもしれません。