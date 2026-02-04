宝塚歌劇団の村上浩爾社長が４日、兵庫・宝塚大劇場内で記者懇親会を行い、劇団員の私設ファンクラブでのチケット販売について、正式に契約書を結び、これまで曖昧だったファンクラブ内での“取次料”について、実費相当と明記することを明かした。

正式な契約書は７月の雪組公演から結ぶ。チケットに上乗せする金額については、「チケットを販売で上乗せする金額を明示するよう、契約書には加える」という。上乗せ金額はこれまで各ファンクラブで違っていたが、今後は、劇団として数字は提示しないが「チケットを入れる封筒、印刷、切手代など、常識の範囲内で実費相当」になるという。これまで“お花代”名目で高額になりがちな取次料を、実費ベースとすることで歯止めをかける。

また劇団員は、公演中に私設ファンクラブ主催の「お茶会」という懇親会に出席しているが、劇団としては認知しており「業務ではなく、必要に応じて個人がやっている。舞台に差し障りなければ」というスタンス。ただチケット取次料も含め「収支管理についてはしっかりするように伝えている。税理顧問がいるファンクラブもあるし、個人で相談があれば応じる」と話した。

また私設ファンクラブのチケットの販売枚数については「人気のバロメーターではない」とした。