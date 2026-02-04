キアヌ・リーブスと「ホワイト・カラー」のマット・ボマー、キャメロン・ディアスが豪華共演。監督・脚本を『21ジャンプストリート』（2012）などのジョナ・ヒルが手がける新作ダークコメディ映画『アウトカム』が、2026年4月10日よりApple TVにて世界同時配信される。ファーストルックが初公開された。

画像提供 Apple TV

子供の頃からの長年の活躍で、国民的に親しまれてきたハリウッドスター、リーフ（キアヌ・リーブス）。ある日、リーフのもとに衝撃的な“謎のビデオ”が届く。自身のイメージを失墜させ、キャリアを完結させかねない脅迫を受けたリーフの頭には、過去に自分が傷つけてきた人々の顔が浮かぶ……。

画像提供 Apple TV

リーフは生涯の親友であるカイル（キャメロン・ディアス）とザンダー（マット・ボマー）、危機管理専門の弁護士アイラ（ジョナ・ヒル）の助けを借り、心当たりのある人たちへの訪問を開始。最初こそ、犯人を突き止めようとするリーフたちだったが、過去に傷つけたはずの人々と久しぶり再開し、本音で話し向き合ううちに、いつしかそれは、リーフにとっての魂の“謝罪行脚”へと変わっていく。

画像提供 Apple TV

主演キアヌ・リーブスと共演するのは、キャメロン・ディアス、ゴールデン・グローブ賞およびクリティックス・チョイス・アワード受賞俳優マット・ボマーら。さらに、マーティン・スコセッシ監督が本人役ではない役で出演する他、スーザン・ルッチ（「サタデー・ナイト・ライブ」「デビアスなメイドたち」）、ラバーン・コックス（「オレンジ・イズ・ザ・ニュー・ブラック」）、カイア・ガーバー（『バビロン』）ら華やかな顔ぶれが出演。

画像提供 Apple TV

コメディ映画には欠かせない、コメディアンらも実力派が参戦。デヴィッド・スペード（『アダルトボーイズ青春白書』）や、ロイ・ウッド・Jr、アイビー・ウォークらに加え、日本人と台湾人の両親を持ち、今全米を笑いの渦に巻き込むスタンドアップコメディアン、アツコ・オカツカも出演。その他、まだ明かされていない豪華出演者たちも含まれるという。

監督・脚本・出演ジョナ・ヒルに加えて、共同脚本はエズラ・ウッズ（監督・共同脚本ジョナ・ヒル『Cut off（原題）』）。製作総指揮はアダム・メリムズ（Apple Original Films『フィンチ』、）。Apple Studiosが製作。ヒルの制作会社Strong Babyのマット・ダインズ、アリ・グッドウィン、そしてヒル自身がプロデューサーを務める。

過去との対峙こそが、未来を救う唯一の道？破天荒ながらも切なく、ノスタルジックな自分探しの旅を、独自のダークで笑いありの感性で描き出すApple Original Films『アウトカム』は、2026年4月10月（金）Apple TVにて全世界同時配信開始。