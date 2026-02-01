俳優・鈴木亮平（42）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の来週8日の放送が、第51回衆院選の開票速報のため休止となることが分かった。1日に番組公式サイトなどで発表された。第4話は15日に放送される。

「リブート」公式サイトで「※2月8日は『選挙の日2026』の放送となります」と伝えられた。

俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）も8日は衆院選の開票速報のため放送休止となることが発表されており、SNSでは「リブートも来週ないのかよ」「リブート来週やらないのか…早く続きみたいのに」「そうだ、選挙だ。悲しい…」などの惜しむ声が書き込まれていた。

同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。1月18日放送の初回の平均世帯視聴率は13・3％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録して好発進するなど、先の見えない展開が人気を博している。