YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【ポイ活ルーティン】２８,３０７ポイント獲得（１月１日～１月３１日）P-onePremiumGoldインビテーション情報の共有」と題した動画を公開。2026年1月1日から1月31日までの1ヶ月間で合計28,307ポイントを獲得した実績と、その具体的な内訳について解説した。

動画によると、獲得したポイントは大きく分けて「毎月コツコツ・タダ取りポイ活」で得た22,220ポイントと、「キャンペーン攻略」による6,087ポイントの2種類である。「タダ取りポイ活」では、銀行口座間の資金移動でポイントを得る「銀行ぐるぐる」や、クレジットカードを使った積立投資と即時売却、高還元率クレジットカードの活用など、日常的に実践できる手法で着実にポイントを積み上げている。

一方、「キャンペーン攻略」では、今月は3つのキャンペーンに参加したという。内訳は「P-oneカード＜Standard＞新規ご入会＆ご利用で最大15,000円分還元」で3,000円分、「楽天お買い物マラソン」で3,064ポイント、「au PAY カード 11周年記念！合計1億ポイント山分けキャンペーン！」で23ポイントを獲得したことを報告した。

特にP-oneカードについては、上位カードである「P-one Premium Gold」のインビテーション（招待）獲得を目指す「修行」の状況も共有された。この上位カードはインビテーション経由で申し込むと、年会費が永年無料になり、最大2.6%という高還元率を実現できる可能性があるという。1月度は条件達成のため8万円を利用したが、現時点ではまだインビテーションは届いていないとのことだ。

今回の動画では、地道な「タダ取りポイ活」と、戦略的な「キャンペーン攻略」を組み合わせることで、1ヶ月で28,000ポイント以上を獲得できるという具体的な実績が示された。ポイ活投資チャンネルは年間45万ポイントの獲得を目標に掲げており、今回の実績をもって半年間の累計は約24.8万ポイント、目標達成率は約55%に達している。計画的にポイ活に取り組みたいユーザーにとって、参考となる情報だろう。

YouTubeの動画内容

00:21

1月度の獲得ポイント28,307ptの内訳を公開
01:38

年間目標45万ポイントに対する進捗状況
02:13

タダ取りポイ活の内訳：高還元クレカやクレカ積立で22,220pt
08:01

キャンペーン攻略の内訳：P-oneカード新規入会などで6,087pt

