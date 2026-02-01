通勤ラッシュを避けるため、指定席のある電車を利用する人もいる。ゆったり座って移動できる一方で、隣席との距離が近いからこそ、ちょっとした不快感が思わぬトラブルに発展することもある。

数年前、東京都下から東京駅近辺へ通勤していた山田久美子さん（仮名・50代）も、そんな体験をした一人だ。

寝不足の朝、隣席から聞こえてきた音

「体調が悪い日や、どうしても眠りたい朝によく使っていました」

山田さんが利用していたのは、当時運行されていた指定席のある電車だ。普段より目的地へ早く到着し、座って移動できるのが魅力だった。

前日の飲み会で寝不足だったその日も、「少しでも眠りたい」と思い、指定席に座った。窓側の席で、通路側には中年の男性がすでに座っていたという。

発車してしばらくすると、男性が何度も鼻をすする音が聞こえてきた。

「気にしないつもりでしたが、一度聞いてしまったらずっと気になってしまいました」

早く寝ようとするほど音が耳に残り、なかなか眠れなかったそうだ。

思わず出してしまった舌打ちから発展したやり取り

「一度でいいから、鼻をかんでくれたらいいのにと思っていたんです」

その気持ちが態度に出てしまい、思わず舌打ちをしてしまった。

男性から突然声をかけられ、山田さんは驚いた。「すみません」と謝ったのだが――。男性は続けてこう言ったという。

「自分は鼻炎なんだから仕方ないでしょ。同じお金払ってるのに、なぜイヤな気持ちにならなきゃいけないんですか」

「でも、鼻をすする音が気になって眠れないんです」と山田さんも反論する。

やり取りはそこで終わり、男性は鼻にティッシュを詰めた。鼻をすする音は止まったが、山田さんは結局、終点まで眠れなかったようだ。

その夜、ネット上で相談すると、「鼻をすする音も不快だが、舌打ちはもっとイヤ」「イヤホンで自衛した方がいい」といった意見が寄せられた。

それ以来、山田さんはイヤホンを持ち歩き、周囲の音が気になるときは音楽を聴くようにしている。

指定席という限られた空間では、ちょっとした不快感が表に出やすくなることもある。通勤時間をどのように過ごすか、考えさせられる出来事だ。