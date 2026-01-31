この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ポイ活投資チャンネル」がYouTubeチャンネルを更新し、「【2026年1月】ポイ活ルール変更をご紹介」と題した動画を公開。2026年1月以降に実施される、ポイ活に関連する複数のサービスにおけるルール変更点を解説した。



動画ではまず、2026年1月に実施されたルール変更について3点が紹介された。第一に、1月11日より「JQ CARDセゾンGOLD」において、コンビニやサブスクリプションサービスでの利用時にポイントが5倍になる特典が廃止された。これにより、同カードでの還元率は大きく変動することになる。



次に、1月14日から「楽天ペイ」のiOS版アプリで、楽天キャッシュおよび楽天ポイントから楽天Edyへのチャージが可能になった。ただし、ポイ活ユーザー待望の「楽天Edyから楽天キャッシュへの交換」は依然として非対応である点には注意が必要だ。



さらに、1月19日からは三井住友カードがクレジットカード決済を利用した「外貨自動積立サービス」を開始。同社のOliveフレキシブルペイを利用した場合、最大で3.0%のVポイント還元が受けられる。しかし、積立実行月の翌月までに売却（円預金への出金）を行うとポイント付与の対象外となるため、即時売却によるポイント獲得はできない。



続いて、2月以降に予定されている変更点も解説された。3月1日からは、イオンの「電子マネーWAONポイント」が、アルファベット表記の「WAON POINT」へ統合される。同日、三井住友カードでは、年間100万円利用特典の集計対象外となる利用先にau PAY、Kyash、JAL Pay、バンドルカードへのチャージが追加されることも発表された。



一方で朗報として、3月1日から予定されていた楽天ペイのポイント還元条件の一部変更（楽天ポイントカードの提示回数に応じた還元率の引き下げ）が見送られることが決定した。これにより、当面は現行の還元率が維持される。



このほか、JR東日本の「どこかにビューーン！2,000ポイント割引クーポン」の判定タイミング・提供枚数の変更（3月25日～）や、「JQ CARD エポスゴールド」の選べるポイントアップショップにおける加算ポイントの減少（4月1日～）など、多岐にわたる変更が告知されている。2026年に入り、ポイ活を取り巻く環境は大きく変化している。利用者は自身の活用するサービスの最新情報を確認し、対応していくことが求められるだろう。