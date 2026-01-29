この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が地政学で読み解く！『中国が積み上げた経済圏が大ピンチ。石油関連の動きと脱ドルの仕組みについて解説』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家のマイキー佐野氏が、自身のYouTubeチャンネルで『中国が積み上げた経済圏が大ピンチ。石油関連の動きと脱ドルの仕組みについて解説【マイキー佐野 経済学】』と題した動画を公開した。イランで続く抗議デモを起点に、中国が長年かけて構築してきた独自の経済圏がどのような影響を受けるのかを、地政学と金融の両面から整理している。



佐野氏は、国家戦略を読み解く際にはエネルギーや海上ルートだけでなく、資金の流れを支える金融インフラを見る必要があると述べる。制裁下に置かれた国々と中国の間では、ドル決済や国際送金網に依存しない取引構造が形成され、資源とインフラを交換することで経済活動が維持されてきた。



特徴的なのは、原油の売買において現金の直接移動を避け、建設やインフラ整備を通じて帳尻を合わせる点である。この相殺型の仕組みにより、通貨や決済網を介さずに取引が成立してきたが、前提となるのは現地でプロジェクトが動き続けることである。



動画では、このモデルが過去にアフリカや南米で広がった資源担保型の融資と地続きであることにも触れる。資源供給と引き換えにインフラを整備する枠組みは、中国の影響力拡大を支えてきた一方、現地情勢の不安定化には弱い。



現在の抗議デモや情勢不安は、建設の停滞を通じて資金循環そのものを止めかねない。佐野氏は、エネルギーと海の支配に加え、金融インフラへの圧力が同時にかかることで、中国の脱ドル経済圏が揺さぶられている可能性を示唆する。個別事例の積み重ねが全体構造にどう波及するのか、その視点は動画内でより立体的に語られている。国際経済の裏側にある資源と金融の関係を俯瞰したい読者にとって、状況理解の材料となる内容となっている。