この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【スマホ決済最強は？】楽天ペイ・PayPay・au Pay・d払い・VポイントPay・ファミペイのお得な使い方【2026年最新版】【PR】」と題した動画を公開。2026年における主要なスマホ決済サービスを比較し、「最強」の決済方法を考察している。動画では、2025年まで最強とされた「楽天ペイ」の優位性が崩れ、サービス改善を果たした「VポイントPay」が新たな最有力候補として浮上していると指摘した。



動画によると、2025年の最強スマホ決済は「楽天ペイ」であった。コンビニで「楽天ギフトカード」を購入するチャージルートを活用することで、最大3.0%という高還元率を実現できたからだ。しかし、2025年12月からこのチャージルートに実質3%の手数料が発生するなどの改悪が相次ぎ、楽天ペイの絶対的な優位性は失われたと解説する。



そこで新たな最強候補として名前が挙がったのが「VポイントPay」だ。2025年にサービスが大幅に改善され、クレジットカードからのチャージ手数料が無料化。さらに支払い時の還元率もアップしたことで、特定のクレジットカードと組み合わせれば「簡単に合計2.0%還元」が可能になった。加えて、チャージ上限額が月100万円と非常に高い点も高く評価。「2026年最強のスマホ決済は『VポイントPay』ではないか」との見解を示した。



その他の決済サービスについては、au PAYも合計2.0%還元が可能だが、チャージ上限額が月5万円と低い点がネックとなる。また、PayPayやd払いは、チャージ時にポイント還元が得られるクレジットカードが存在しないため、還元率では一歩劣る。ただし、PayPayは利用可能店舗数の多さで利便性が高く、d払いはドコモ経済圏のユーザーであればdポイントクラブのランク特典により最大2.0%還元を狙えるため、利用者によっては有力な選択肢になるとした。



結論として、どのスマホ決済が最適かは、利用しているクレジットカードやポイント経済圏によって変わるとしつつも、2026年時点では「誰でも簡単に高還元を実現でき、チャージ上限の制約も緩い」という点で、VポイントPayが総合的に最も優れている可能性が高いとまとめた。