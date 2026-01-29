2026年のスマホ決済は「VポイントPay」こそ最強か？チャージ上限と還元率で他社を圧倒
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。
YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【スマホ決済最強は？】楽天ペイ・PayPay・au Pay・d払い・VポイントPay・ファミペイのお得な使い方【2026年最新版】【PR】」と題した動画を公開。2026年における主要なスマホ決済サービスを比較し、「最強」の決済方法を考察している。動画では、2025年まで最強とされた「楽天ペイ」の優位性が崩れ、サービス改善を果たした「VポイントPay」が新たな最有力候補として浮上していると指摘した。
動画によると、2025年の最強スマホ決済は「楽天ペイ」であった。コンビニで「楽天ギフトカード」を購入するチャージルートを活用することで、最大3.0%という高還元率を実現できたからだ。しかし、2025年12月からこのチャージルートに実質3%の手数料が発生するなどの改悪が相次ぎ、楽天ペイの絶対的な優位性は失われたと解説する。
そこで新たな最強候補として名前が挙がったのが「VポイントPay」だ。2025年にサービスが大幅に改善され、クレジットカードからのチャージ手数料が無料化。さらに支払い時の還元率もアップしたことで、特定のクレジットカードと組み合わせれば「簡単に合計2.0%還元」が可能になった。加えて、チャージ上限額が月100万円と非常に高い点も高く評価。「2026年最強のスマホ決済は『VポイントPay』ではないか」との見解を示した。
その他の決済サービスについては、au PAYも合計2.0%還元が可能だが、チャージ上限額が月5万円と低い点がネックとなる。また、PayPayやd払いは、チャージ時にポイント還元が得られるクレジットカードが存在しないため、還元率では一歩劣る。ただし、PayPayは利用可能店舗数の多さで利便性が高く、d払いはドコモ経済圏のユーザーであればdポイントクラブのランク特典により最大2.0%還元を狙えるため、利用者によっては有力な選択肢になるとした。
結論として、どのスマホ決済が最適かは、利用しているクレジットカードやポイント経済圏によって変わるとしつつも、2026年時点では「誰でも簡単に高還元を実現でき、チャージ上限の制約も緩い」という点で、VポイントPayが総合的に最も優れている可能性が高いとまとめた。
チャンネル情報
家計を少しでも楽にできるような「お得」「ポイ活」「節約・節税」をテーマに発信していきます！初心者の方にもわかりやすいように手元でのスマホ操作含めた実演動画と一緒に解説、中級者以上の方には他よりもより詳しくまとまった情報を解説できるように工夫してまいります。