最高のイリュージョンと息を呑む展開が楽しめる人気シリーズ最新作『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』の日本公開日が、2026年5月8日に決定した。日本版予告編映像とポスターが届いている。

スーパーイリュージョニスト集団、フォー・ホースメンが帰ってくる。彼らに与えられたミッションは、犯罪に手を染めるヴァンダーバーグ社が所有する史上最高価値の“ハート”ダイヤを盗み、腐敗を暴くこと。かつてないスケールの強奪計画に新世代のマジシャンも加わり、ニューヨーク、南アフリカ、アントワープ、フランス、アブダビ…… 世界を舞台に仕掛ける史上最大の強奪劇が繰り広げられる。観客の度肝を抜くイリュージョンの先に待ち受ける結末とは？

予告編は、フォー・ホースメンたちが10年ぶりに復活する様子から始まる。アトラス（ジェシー・アイゼンバーグ）が3人の若手マジシャンを仲間に入れると、冷酷なターゲットから巨大なダイヤをトリックで華麗に盗む様子や、マジックを使ったバトルが繰り広げられる。トランプを武器に追手をかわしたり、洗濯機のように回転する通路やからくり部屋でバトルしたり、ヘリコプターが一瞬で消えるイリュージョンなど、見どころ満載だ。

フォー・ホースメンを演じるのは、ジェシー・アイゼンバーグ、ウディ・ハレルソン、デイヴ・フランコ、アイラ・フィッシャー。ジャスティス・スミス、ドミニク・セッサ、アリアナ・グリーンブラットといった注目の若手たちが「新世代のホースメン」として合流する。

モーガン・フリーマン演じる伝説のマジシャンも登場。悪役を演じるのが実力派のロザムンド・パイク。エレガントで冷酷な「ダイヤの女王」として、ホースメンの前に立ちはだかる。

監督は『ヴェノム』『ゾンビランド』のルーベン・フライシャー。マジシャンの聖地「マジックキャッスル」の世界的イリュージョニストチームがマジック監修として参加。映画界×マジック界の屈指のチームが仕掛ける予測不能なストーリートリックとド派手なイリュージョン。観客さえも欺く最高のクライム・エンターテインメントが登場だ。

『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』は2026年5月8日（金）より日本公開。