Valerion VisionMaster Max

AWOL Visionは、Makuakeにて先行販売中のプロジェクター「Valerion VisionMaster Max」の支援額が2億円を突破したことを発表した。

Valerion VisionMaster Maxは、独自開発のNoirSceneシステムによる立体感のある黒表現、DLP方式で起こりやすいレインボーエフェクトを99.99％低減する独自のAnti-RBE技術、3,500 ISOルーメンの輝度、DTS Virtual:X対応の内蔵スピーカーなどが特徴の同ブランドフラッグシップのプロジェクター。価格は、早割35% OFFで499,999円から。

2025年12月16日の公開から約12時間で1億円を達成し、Makuake家電カテゴリーで最速記録を更新。「その後も多くのご支援をいただき、応援購入額2億円を突破。さらに、1か月間連続でMakuake総合ランキングTOP10入りという快挙を成し遂げました」としている。クラウドファンディングは2月27日22時まで。

2月27日までLIVING HOUSE. アーバンドックららぽーと豊洲店、2月16日まで大阪市中央区のEmbankment coffeeにて、体験イベントも実施中。イベント来店者には、Makuake特別クーポンの取得方法も案内している。

LIVING HOUSE. アーバンドックららぽーと豊洲店のイベントの様子

Embankment coffeeのイベントの様子