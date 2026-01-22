¥ì¥¹¡È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÉÉ×ÉØ¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¡©¡¡Ç¯ÂåÊÌ¤ÎÉÑÅÙ¤ä¡¢°¦¾ð¤Î´¶¤¸Êý¤Ï¡©¡Ú´ûº§ÃË½÷4827¿ÍÄ´ºº¡Û
´ûº§¼Ô¸þ¤±¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ò¡¼¥ë¥á¥¤¥È¡ÊHealmate¡Ë¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥¾¥ó¥Ç¡¼¥È¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÉÉ×ÉØ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É´ûº§¼Ô¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î4³ä¼å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ç¤â°¦¾ð¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡ÛÇ¯ÂåÊÌ¤Î¡ÖÉÑÅÙ¡×¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á50Âå¤Î´ûº§ÃË½÷4827¿Í¡Ê10ºÐ¹ï¤ß¤ÇÃË½÷³Æ625¿Í¤ò´ðËÜ¹½À®¤È¤·¡¢ÃËÀ20Âå¤Î¤ß452¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀ²Ê³Ø²ñ¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆÃ¼ì¤Ê»ö¾ð¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¹ç°Õ¤·¤¿À¸ò¤ä¥»¥¯¥·¥ã¥ë¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤¤¤º¤ì¤â1¥«·î°Ê¾å¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤âÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤È¤ÎÀ¹Ô°Ù¤ÎÉÑÅÙ¡×¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½µ¤Ë1²ó°Ê¾å¡¢·î¤Ë¿ô²ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·î¤Ë1²óÄøÅÙ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸½ºß¤âÀÀ¸³è¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬39¡ó¡¢¡Ö¿ô¥«·î¤Ë1²óÌ¤Ëþ¡×¤È¤¤¤¦ÄãÉÑÅÙ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÁØ¤¬14¡ó¡¢¡Ö¤³¤³1Ç¯°Ê¾å¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ôÇ¯°Ê¾å¡×¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÀ¸³è¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤ÁØ¤¬49¡ó¤È¡¢Âç¤¤¯»°¤Ä¤Î¾õÂÖ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢20Âå¤Ç¤Ï¡Ö½µ1²ó°Ê¾å¡×¤Î³ä¹ç¤¬29¡ó¤ÈÈæ³ÓÅª¹â¤¤°ìÊý¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤½¤ÎÉÑÅÙ¤Ï½ù¡¹¤ËÄã²¼¡£°ìÊý¡¢¿ôÇ¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÀ¸³è¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢40Âå¤Ç48¡ó¡¢50Âå¤Ç¤Ï69¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ç¤â°¦¾ð¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤Î´¶¤¸Êý¡×¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó6³ä¤¬¡Ö°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê¶¯¤¯´¶¤¸¤ë31¡ó¡¢¤ä¤ä´¶¤¸¤ë31¡ó¡Ë¤È²óÅú¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÏÌó2³ä¡¢¡Ö´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ê¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤9¡ó¡¢Á´¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤8¡ó¡Ë¤Ï2³ä¼å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢20Âå¤Ç¤Ï¡Ö¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤¬40¡ó¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢40Âå¡¦50Âå¤Ç¤Ï¡Ö¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤¬2³äÂæ¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢¡Ö¤ä¤ä´¶¤¸¤ë¡×¤ä¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ë²óÅú¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦¾ð¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î´¶¤¸Êý¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¸ì²½¤·¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤ÏÃËÀ¤¬35¡ó¡¢½÷À¤¬27¡ó¤Èº¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡ÖÁ´¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤Ï½÷À¤¬11¡ó¤È¡¢ÃËÀ¤Î6¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸É×ÉØ´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°¦¾ð¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤äÉ½¸½¤Î¤µ¤ìÊý¤Ë¡¢ÃË½÷¤Ç¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¸½ºß¤ÎÉ×ÉØÃç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÎÉ¤¤¡×¤Ï62¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ï28¡ó¡¢¡Ö°¤¤¡×¤Ï10¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÀ¸³è¤ÎÍÌµ¤È°¦¾ð¤äÉ×ÉØ´Ø·¸¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÆ±¤¸Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈÎ©¤·¤Ä¤Ä¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£