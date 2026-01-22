±ÑÊÆ¤Ë¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡ÖÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¹õ¿Í¡×¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¿Í¤À¤Ã¤¿¡ÄÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¡×¤È´Ó¤¯¡ÖÀïÎ¬ÅªÃæÎ©¡×
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢À¤³¦Åª¤Ê°ÜÌ±ÇÓÀÍ±¿Æ°¡¢¸¢°Ò¼çµÁÅª¹ñ²È¤ÎÂæÆ¬¡¢¥È¥é¥ó¥×2.0¡¢¤½¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁÀ©ÅÙ´ðÈ×¤ÎÊø²õ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Ê¤¼À¤³¦¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇµÞ¤ËÍÉ¤é¤®¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤«¡©¡×¡£
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡¢¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÀîËÌ¾Ê¸ã Ãø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤äÉ¾ÏÀ²È¡¢À¯¼£²È¤ä¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¼ÂÌ³²È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£Ã©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤È¤Ï¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¡ÖÆî¡×¤ÎÌ¿¤Ï¡ÖËÌ¡×¤è¤ê·Ú¤¤¤Î¤«¡©¡ÄÀè¿Ê¹ñ¼çÆ³¤ÎÀ¤³¦¤Ë±²´¬¤¯¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Î¡Ö¿¼¹ï¤Ê±åÇ°¡×¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤ÎÎò»ËÅª¤Êå«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÀîËÌ¾Ê¸ã¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥óÅç¤ÎÅì´ß¤òÎ®¤ì¤ë¥¤¡¼¥¹¥È¥ê¥Ð¡¼¡£¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ï¤½¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë¤¢¤ë¡£¥É¡¼¥à·¿¤ÎÂçÅ·°æ¤òÄº¤¯¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÎà¤ÎµÄ²ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁí²ñµÄ¾ì¡£22Ç¯9·î¡¢¤½¤Î±éÃÅ¤Ë1¿Í¤Î½÷À¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¥Ê¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥ó¥É¡¼¥ë¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¹ñºÝ´Ø·¸¡¦¶¨ÎÏÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤À¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î2·î¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤¿¹ñÏ¢Áí²ñ°ìÈÌÆ¤ÏÀ¡£BRICS¤Î»Ù»ý¼è¤êÉÕ¤±¤òÁÀ¤¦À¾Â¦³°¸òÃÄ¤Ï±éÀâ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÀ¤³¦Åª²ÝÂê¤Ï¡¢¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ËÉÏº¤¡¢³Êº¹¡¢¼º¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÊÈË±É¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ËÁÂ³°´¶¤À¡×¡£¤½¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¥Ñ¥ó¥É¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò¡ÖÅì²¤¤Î¡ÊÃÏ°è¡ËÀïÁè¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
À¾Â¦³°¸òÃÄ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Àè¿Ê7¥õ¹ñ¡ÊG7¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÌ¤Î¹ñ¡¹¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤òÀ¤³¦¤ÎºÇÂç²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¡¢¿¯Î¬¼Ô¥í¥·¥¢¤òÊñ°Ï¤¹¤ë³°¸ò¹©ºî¤ËÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤À¤¬¡¢Æî¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤³¤½¡ÖËÌ¤Îñá¤ê¡×¤È±Ç¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌäÂê¤³¤½ºÇ¤âÂçÀÚ¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤¤«¤é¤À¡£¥Ñ¥ó¥É¡¼¥ë¤Ï¡ÖÉÏº¤¡¢³Êº¹¡¢¼º¶È¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ¤ÎÁ°¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÆî¤Îµç¾õ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥É¡¼¥ë¤ÎÇ§¼±¤òÎ¢½ñ¤¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Ö¥é¥Þ¥Ë¥ä¥à¡¦¥¸¥ã¥¤¥·¥ã¥ó¥«¥ë¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£Âç±ÑÄë¹ñ¤Î¿¢Ì±»ÙÇÛ¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¡Ê¿·¶½¡¦ÅÓ¾å¹ñ¡Ë¡×¤ÎÃæ³Ë¹ñ¥¤¥ó¥É¤Î³°Áê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ï¡¢²¤½£¤ÎÌäÂê¤³¤½À¤³¦¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Æî¤ÎÌäÂê¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÇ÷¤ë¤Ê¤é¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÉÏº¤¤äµ²²î¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤«¤é3¥õ·îÍ¾¤ê¸å¤ÎÈ¯¸À¤À¡£¥¤¥ó¥É¤ò´Þ¤àÆî¤Î¹ñ¡¹¤ò¿¢Ì±ÃÏ¤È¤·¤Æ»ÙÇÛ¤·¡¢ÆÈÎ©¸å¤Ï¡ÖÃÖ¤µî¤ê¡×¤Ë¤·¡¢µçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤é¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¤Ø¤ÎÄËÎõ¤Ê¹ðÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë¡ÙÂè1¾Ï¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ì¥Þ¡¼¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯Ê¬ÀÏ²ñ¼Ò¡Ö¥æ¡¼¥é¥·¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ç¡¢²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÆ¯¤¯¥¯¥ê¥Õ¡¦¥«¥×¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿"È¿Íð"¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Ë¤â²Ã¤ï¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤¬¡¢¿·¶½¡¦ÅÓ¾å¹ñ¤ÏÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸À¤¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ×µá¤Ë¼ª¤òÂß¤µ¤º¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ò°®¤ëÆî¤Î¹ñ¡¹¤ò¸«¤Æ¡Ë¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤À¡×
Îò»ËÅª¤Êå«
¥«¥×¥Á¥ã¥ó¤¬»ØÅ¦¤·¤¿ËÌ¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆî¤Î¿·¶½¡¦ÅÓ¾å¹ñ¤Î"È¿Íð"¤Ï¡¢³°¸òÀ¯ºö¤Ë¤â¿§Ç»¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ó¥É¡¼¥ë¤Î±éÀâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î³°¸òÀ¯ºö¤Ï¤½¤ÎÅµ·¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¸å¡¢1Ç¯´Ö¤Ë·×6ËÜ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´ØÏ¢·èµÄ¤òºÎÂò¤·¤¿¡£¡¥í¥·¥¢ÈóÆñ·èµÄ¡Ê22Ç¯3·î¡Ë¢¹ñÏ¢¿Í¸¢Íý»ö²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼»ñ³ÊÄä»ß·èµÄ¡Ê4·î¡Ë£Êñ³çÅª¤Ç¸øÀµ¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÏÂÊ¿Í×ÀÁ·èµÄ¡Ê23Ç¯2·î¡Ë¨¡¨¡¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
Æî¥¢¤Ï¤³¤ì¤é¤Î·èµÄ°Æ¤ËÂÐ¤·¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö´þ¸¢¡×É¼¤òÅê¤¸¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¿¯Î¬¤·¤¿¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¤Ç¡¢¿¯Î¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¡¼¥¯¥é¥ë¤Ë¤³¤ÎÅÀ¤òÌä¤¤¤¿¤À¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¨¡¨¡¤Ê¤¼¡¢À¾Â¦¤Î¥í¥·¥¢ÈóÆñ¤Ë²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¤½¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Èµì¥½Ï¢¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¡£¼ÁÌä¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜÅú¤¨¤º¡¢¥¹¡¼¥¯¥é¥ë¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿¶ìÆñ¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÆî¥¢¤ÏÄ¹¤é¤¯¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿¢Ì±Åý¼£²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤éÍè¤¿Çò¿Í¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ¤Î¾ÝÄ§¤¬¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Ø¥¤¥È¡Ê¿Í¼ï³ÖÎ¥¡Ë¤À¤Ã¤¿¡×¡£Èà¤Ï1940Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿ÈóÇò¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ°µ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö²×Îõ¤Êº¹ÊÌ¤Ë¶ì¤·¤à¹õ¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Çò¿Í»ÙÇÛ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø¥¢¥Õ¥ê¥«Ì±Â²²ñµÄ¡ÊANC¡Ë¡Ù¤ò·ëÀ®¤·¡¢È¿¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Ø¥¤¥ÈÆ®Áè¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ®Áè¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¡¢À¾Â¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤âÎä¤ä¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡×
¥¹¡¼¥¯¥é¥ë¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¼óÁê¤Î¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¡ÊºßÇ¤1979¡Á90Ç¯¡Ë¤È¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Î¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥ì¡¼¥¬¥ó¡ÊºßÇ¤1981¡Á89Ç¯¡Ë¤À¡£¤¤¤º¤ì¤âÆî¥¢¤ÎÇò¿ÍÀ¯¸¢¤È¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Á¡¢ANC¤òÅ¨»ë¤·¤¿¡£
Çò¿ÍÀ¯¸¢¤ÎÃÆ°µ¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢ANC¤¬ÉðÁõÆ®Áè¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï87Ç¯¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ANC¤ò¡ÖÅµ·¿Åª¤Ê¥Æ¥íÁÈ¿¥¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¥ì¡¼¥¬¥óÀ¯¸¢¤âANC¤¬¥Æ¥í¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£(Ãí4)
±ÑÊÆ¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤¿»þ´ü¡¢¡Ö¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥½Ï¢»ØÆ³Éô¤Ë¤Ï¡ÖÅ¨¡Ê±ÑÊÆ¡Ë¤ÎÅ¨¡ÊANC¡Ë¤ÏÍ§¡×¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥â¥¹¥¯¥ï¤ÏANC¤Î´´Éô¸õÊäÀ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¶µ°é¤ä·³»ö·±Îý¤ò»Ü¤·¡¢ÌÁÍ§´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥í¥·¥¢¿Í¤ÈÆî¥¢¤Î¡ÊÈóÇò¿Í¤Î¡ËÌ±½°¤Î´Ö¤Ë¤ÏÎò»ËÅª¤Êå«¡¢¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¹¡¼¥¯¥é¥ë¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÈà¤é¤Ï¹õ¿Í²òÊüÆ®Áè¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²¸¿Í¤ËÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤»¤«¤±¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÀïÎ¬ÅªÃæÎ©
¨¡¨¡¤À¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤òÈóÆñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿¯Î¬¹Ô°Ù¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢²¿¤¬¤³¤ÎÊ¶Áè¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Âç¶ÉÅª¤Ê»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÊª»ö¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£º¬ËÜ¸¶°ø¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥í¥·¥¢¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£ºÇ¤¿¤ëÎã¤¬ÊÆ²¤·³»öÆ±ÌÁ¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤ÎÅìÊý³ÈÂç¤À¤í¤¦¡£À¾Â¦¤Ï89Ç¯¤ÎÎäÀï½ª·ë¸å¡¢¡ÊNATO¤ò³ÈÂç¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ë¸À¼Á¤ò¥½Ï¢Â¦¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÀ¾Â¦ÈãÈ½¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¹¡¼¥¯¥é¥ë¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Æî¥¢¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÈ¿ÊÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÐÎ©¤¹¤ëÅö»ö¼Ô¤Î¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Î¸ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤ì¡¢Ì¾»Ø¤·¤ÇÈóÆñ¤·¡¢ÃÑ¤ò¤«¤«¤»¡¢¸ÉÎ©¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âË¾¤Þ¤·¤¤·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¡¼¥¯¥é¥ë¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÏµÕ¤ËÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¡¢·úÀßÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×
¤À¤«¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ëÅö»ö¼ÔÆ±»Î¤¬¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃå¤¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ²ò·èºö¤òÃµ¤ë¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¡ØÀïÎ¬ÅªÃæÎ©¡Ù¤³¤½¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î´ðËÜÅª¤Ê³°¸òÏ©Àþ¤Ê¤ó¤À¡×
¡ö
¤µ¤é¤Ë¡ÒBRICS¤ÏÅÓ¾å¹ñ¤Î¡ÖÃ±¤Ê¤ëÂåÊÛ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÄÀ¤³¦¤ÎÉÏ¤·¤¤¹ñ¡¹¤¬BRICS¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÖ¤µî¤ê¡×¤Î¸½¼Â¡Ó¤Ç¤Ï¡¢BRICS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£
Ãí4 Margaret Thatcher branded ANC ¡Æterrorist¡Ç while urging Nelson Mandela¡Çs release 2013Ç¯12·î10Æü¤Î±Ñ»æ¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥Èµ»ö¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ë US government considered Nelson Mandela a terrorist until 2008 2013Ç¯12·î7Æü¤ÎÊÆNBC¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ë
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛBRICS¤ÏÅÓ¾å¹ñ¤Î¡ÖÃ±¤Ê¤ëÂåÊÛ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÄÀ¤³¦¤ÎÉÏ¤·¤¤¹ñ¡¹¤¬BRICS¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÖ¤µî¤ê¡×¤Î¸½¼Â
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¿ÀÆàÀî,
¾²ÃÈË¼,
Åìµþ,
°ËÅì»Ô,
°ÖÎîº×,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ºßÂð°åÎÅ,
Ê©ÃÅ,
¾åÅÄ