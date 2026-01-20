この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

07卒・施工管理の男性が明かす仕事論「人生の楽しいことは1割しかない」壮絶な過去から得た幸福

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【感動】「まずは施工管理で…」40歳まで人生がほぼ地獄だった男の幸福論【52人目】」と題した動画を公開。2007年に専門学校を卒業したという男性が、大手ゼネコンでの過酷な労働環境や壮絶な家庭環境、そして現在の仕事で幸福を見出すまでを赤裸々に語った。



動画に登場したのは、建築系の専門学校を2007年に卒業したという男性。学生時代は勉強が全くできず、「名前を書けば受かる」ような高校に通っていたと明かす。専門学校卒業後、大手ゼネコンに就職するも、そこでの仕事は「地獄だった」と振り返る。



男性が配属されたのは山奥の高速道路の建設現場。逃げ場のない閉鎖的な空間で、朝6時半から夜9時ごろまで働き、手取りは14万円ほどだったという。さらに、社宅は知らないおじさんたちとの4人部屋で、プライベートもない「タコ部屋」状態。心身ともに限界を迎え、入社から1年半後、ついに「プッツンときちゃって。レシートの裏に退職願と書いて上司に投げつけて辞めました」と、衝撃的な退職劇を明かした。



その後、約8ヶ月のニート生活を送るが、見かねた父親の紹介で水道業者に就職。そこで初めて「役割」を与えられ、仕事の面白さややりがいに目覚めていく。この経験から男性は「人生の楽しいことは1割くらいしかない。でもその1割を得るチャンスを得るために日頃頑張っていけば、そのチャンスに巡り会える」という幸福論にたどり着いたと語った。



壮絶な経験を乗り越えてきた男性だが、その背景には複雑な家庭環境があった。動画の序盤、男性は「親父が元ヤ●ザでして」「僕が生まれた瞬間は刑務所にいました」と、衝撃の事実を告白。父親の存在が、彼の波乱万丈な人生に大きな影響を与えていたことを示唆した。地獄のような日々を経て、自らの力で幸福を掴んだ男性の言葉は、多くの視聴者の胸を打つ内容となっている。