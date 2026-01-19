この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【動画編集辞めた】YouTube専門卒さん、無事就職失敗【51人目】」と題した動画を公開。動画には大学卒業後、YouTube専門学校を経て映像制作会社に就職したものの、わずか3ヶ月で退職した25卒の男性が登場。就職に失敗した末にたどり着いた意外な現在を語った。



男性は4年制大学を卒業後、「仕事とかつきたくなくて…」という理由で、働くことを先延ばしにするためにYouTube関連の動画編集を学ぶ専門学校に2年間通ったという特殊な経歴を持つ。しかし、その専門学校の授業は「基礎の基礎から始まった」といい、物足りなさを感じて夏休み明けからはサボりがちに。学校生活を振り返り、「行かない方がいいです」と断言した。



専門学校卒業後は、ブライダル関係の映像制作会社に新卒として入社。しかし、そこでの仕事は「スパルタみたいな感じ」で、スピードを求められる厳しい環境だった。具体性のない感覚的な指導に苦しみ、わずか3ヶ月で退職を決意した。



退職後、改めて転職活動を開始。しかし、映像制作の仕事は実務経験を問われることが多く、断念。次に事務職を探すも、面接で「事務職向いてないよ」と言われるなどして心が折れ、結局就職には至らなかったという。



映像制作の道を諦め、就職活動にも失敗した男性。現在はフリーターとして生活しているが、そこで新たな目標を見つけたと語る。短期のアルバイトで始めた学童支援の仕事で子供と触れ合う楽しさを知り、さらに昔から好きだった洋楽がきっかけで「英語を喋れるようになりたい」という思いが強まった。動画の最後では、子供と英語が合わさるような仕事に就きたいと、保育士資格の取得も視野に入れていることを明かした。