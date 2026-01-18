『豊臣兄弟！』ラストに“重要キャラ”登場「遂に！」「なんか新鮮」【ネタバレあり】
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第3回が、18日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】ラストに登場！”重要キャラ”が遂に…
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。仕えたため疎遠に。豊臣兄弟から、正勝との橋渡しを頼まれる。
第3回は、故郷の中村をあとにした小一郎（仲野太賀）、藤吉郎（池松壮亮）、直（白石聖）の３人は織田信長（小栗旬）の城下町・清須にやってくる。織田家臣の浅野長勝（宮川一朗太）のもとに挨拶に訪れるが、その場で直は長勝の娘・寧々（浜辺美波）の侍女になることが決まる。兄弟の二人三脚の暮らしが始まるが、藤吉郎は小一郎にある秘密の計画を打ち明ける。そしてついに今川義元（大鶴義丹）の大軍が尾張に向けて進軍を始める。
ラストには、松下洸平が演じる徳川家康が初登場。戦国乱世に終止符を打ち、江戸幕府初代将軍として泰平の世を築いた戦国三英傑の一人。「桶狭間の戦い」で主君の今川義元が信長に討たれたことで、その後の運命が大きく変わることに。信長亡きあと天下一統を狙う豊臣兄弟の眼前に最大最強のライバルとして立ちはだかる。
視聴者からは「遂に家康がキター！」「物静かな青年から微かに漂う曲者感 松下洸平さんの松平元康」「松下洸平の家康で徳川の大河ドラマを見たいって思った！」「松下洸平さんの家康は配役ピッタリだと思う」「松下洸平さんの家康、なんか新鮮でいいですね！」「松下洸平さん登場だ。好きな俳優さん」に期待などの声が寄せられている。
