この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活投資チャンネルが「［急転直下］楽天ペイ大改悪 見送りへ 還元率１％へダウン（ポイントカード5回提示）」と題した動画を公開。楽天ペイが、楽天キャッシュを用いたコード決済払い等の還元率について、当初予定していた条件変更を見送ると発表した件について解説した。



楽天ペイは1月15日頃、楽天キャッシュを用いたコード決済払い等における還元率を、最大1.5%から最大1.0%へ引き下げる改悪を見送ると発表した。これにより、従来の「毎月楽天ポイントカードの提示回数が2回以上で1.5%還元」という条件が当面の間、継続されることになった。



当初、2026年3月1日から適用予定だった変更内容は、楽天ポイントカードの提示回数が月に5回以上の場合でポイント還元率1.0%、5回未満の場合は0.5%にダウンするというものだった。この発表は1月7日頃に行われたが、わずか1週間ほどで急遽見送りが決定された形だ。



この急な方針転換について、楽天ペイ側は「当社での準備の都合により」と説明している。しかし、ポイ活投資チャンネルは、この理由について「たぶんウソだと感じました」と見解を述べた。その上で、「『有名ポイ活YouTuberの皆さんが、動画でネガティブキャンペーン』を行ったため、楽天ペイ側は焦ったんだと思います」と、SNSなどでのユーザーの反響が影響したのではないかと推測した。



今回の見送りを受け、ポイ活投資チャンネルは楽天ペイの継続利用を推奨。楽天ポイントカードを毎月2回提示することで、引き続き最大1.5%の還元を受けられる。動画では、楽天ペイを継続利用するユーザーと、これを機に利用をやめる（撤退する）ユーザー、それぞれのケースでおすすめのクレジットカード活用ルートを詳しく解説している。



なお、楽天ペイからの公式発表には「今後、変更が発生する場合は、改めてお知らせいたします」との一文もあり、将来的に再度条件が変更される可能性は残されている。しかし、今回の決定により、ユーザーは当面の間、従来の還元率で楽天ペイを利用し続けることができる。