·ÐºÑ²òÀâ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡ÚÀ¤³¦·ÐºÑ¾ðÊó¡Û¥â¥ÏP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥â¥ÏP»á¤¬¡¢¡Ö¡ÚÆüËÜ·ÐºÑ¡Û¿·À®¿Í¡¢Æó½½ºÐ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡ª¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î·ÐºÑ¤Î¸«Êý¡ª¥â¥ÏPch¤Î»ëÅÀ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¸µµ¡´ØÅê»ñ²È¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÆ±»á¤¬¡¢¿·À®¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¥â¥ÏP»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡¢´¶Æ°Åª¤ÊÏÃ¤ä¿¼¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î¶âÍ»¶È³¦¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤¿¡Ö¼ã¼Ô¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¸ì¤ë¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¹¤ë¡£¤½¤Î³Ë¿´¤Ï¡Ö²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥â¥ÏP»á¤Ï¡¢¡Ö²Á³Ê¤òÀµ¤·¤¯¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÂç¤¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£·ÐºÑ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ì²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î»ëÅÀ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤¬»Å»ö¤Ç¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬´ë¶È·Ð±Ä¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤´¤ê¤¬¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ä¼«¼Ò¤Î²ÁÃÍ¤ò²áÂçÉ¾²Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»þÂå¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Êª»ö¤ä¥¹¥¥ë¤Î²ÁÃÍ¤âÊÑÆ°¤¹¤ë¤È²òÀâ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï°ÂÄê¤·¤¿½¢¿¦Àè¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¶ä¹Ô¶È³¦¤â¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¸·¤·¤¤·Ð±Ä¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¾ÍèÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÉ¬Í×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²ÁÃÍ¤ÎÊÑÆ°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÊª»ö¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£Êª»ö¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÁÃÍ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤Ç¤¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¼«¤é²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¹½Â¤¤òÍý²ò¤·¡¢²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÎÏ¡×¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¹¥¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¿·À®¿Í¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
