40Ç¯Á°¤Ë¼Ú¤ê¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÊÖ¤»¤Ì¤Þ¤Þ¡¢17Ç¯Á°¤Ë¿ÆÍ§¤¬»àµî¡Ä°ú¤Ã±Û¤·¤Æ½êºßÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¡Ö¤´²ÈÂ²¤òÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬1·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ë´¤¿ÆÍ§¤ÈÂß¤·¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò½ä¤ê¡¢¿ÆÍ§¤ÎÌ¼¤òÃµ¤·½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿ÆÍ§¤ÎÌ¼¤¬¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤ë»Ñ
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¡ÖË´¤¿ÆÍ§¤È¥·¥§¥¢¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©¤Î½÷À¡Ê61¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ÍÍê¤À¡£
¡Ø»ä¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼êÊü¤»¤Ê¤¤40Ç¯Á°¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢º´²ì¸©¤Î´Ç¸î³Ø¹»»þÂå¤Î¿ÆÍ§¡¦¥Î¥ê¥³¤È¡¢Åö»þ¡¢Âß¤·¼Ú¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£19ºÐ¤«¤é¤ÎÌó£·Ç¯´Ö¡¢Èà½÷¤È¤ÏÀÄ½Õ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬·ëº§¤·¤ÆÂ¾¸©¤Ø°Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ÏËèÇ¯¤ÎÇ¯²ì¾õ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢44ºÐ¤Î»þ¤ËÆÏ¤¤¤¿Ç¯²ì¾õ¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¡Ö°©¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îº¢¡¢Éã¤¬¥¬¥ó¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤éÏ¢Íí¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¿ô¥«·î¸å¡¢ÆÍÁ³¥Î¥ê¥³¤Îë¾Êó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤¢¤Î¡Ö°©¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬¶»¤ËÇ÷¤ê¡¢µÞ¤¤¤Ç¤´²ÈÂ²¤Î¸µ¤Ø»Ç¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÇÒ¸«¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ë¡¢»ä¤¬Âß¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿Èà½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä²ù¤ä¤ó¤À¡£¤½¤ì¤«¤é17Ç¯¤¬²á¤®¤¿º£Ç¯¡¢¥Î¥ê¥³¤È¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡Ö¤´¼«Âð¤Ë¤ª»²¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¤Æ²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Î¥ê¥³¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¡Ä¤½¤¦·è°Õ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÏ¢ÍíÀè¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤È¥Î¥ê¥³¤Ë¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤´¤í¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¡£¤â¤·¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Î¥ê¥³¤¬Ãå¤¿¤³¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¥ê¥³¤Î¤´²ÈÂ²¤òÃµ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¡£
¡¡¤³¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢±Ê¸«Âç¸ãÃµÄå¤¬Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£°ÍÍê¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¡¢19ºÐ¤Îº¢¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤ÈÆ±¤¸¡¢ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£44ºÐ¤Î»þ¤ÎÇ¯²ì¾õ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å²ù¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¹Ô¤ÏÇ¯²ì¾õ¤Î½»½ê¤¬¤¢¤ëº´²ì¸©¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿ÆÍ§¤Î²È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶õ¤²È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É½»¥¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£±Ê¸«ÃµÄå¤¬¶á½ê¤òÇ´¤ê¶¯¤¯Ê¹¤¹þ¤ß¤Ë²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ë°ì¸®¤Î²È¤¬¥Î¥ê¥³¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î²È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¹¬±¿¤Ë¤âÏ¢ÍíÀè¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¿ÆÍ§¤ÎÌ¼¤ÈÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡°ÍÍê¼Ô¤Ï¥¢¥ä¥«¤µ¤ó¤ËÅö»þ¤Î¸å²ù¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ê¡¢»ý»²¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£6ºÐ¤ÇÊì¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¥¢¥ä¥«¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÂ¼¼¤Ç¤Îµ²±¤¬¶¯¤¯¡¢¸µµ¤¤Êº¢¤ÎÊì¿Æ¤¬¤³¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÍÍê¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥¢¥ä¥«¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃå¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢Ë´¤Êì¤¬19ºÐ¤Îº¢¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¡£
¡¡»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥¢¥ä¥«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¼ã¤Æü¤Î¥Î¥ê¥³¤µ¤ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÈþ¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£°ÍÍê¼Ô¤Ï¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÎÞ¤°¤ß¡¢¿ÆÍ§¤Î»Ä¤ê¹á¤òÌ¼¤Î»Ñ¤Ë½Å¤Í¤Æ°Â¿´¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÍÍê¼Ô¤È¿ÆÍ§¤ÎÌ¼¤Ï¤ªÊè»²¤ê¤Ø¡£¤ªÊè¤ÎÁ°¤Ç¿ÆÍ§¤ÎÌ¼¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ãå¤Æ¤¿Éþ¡¢¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤À¤è¡£¤É¤¦¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£