¡ÖºÇ½é¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¥¿¥¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Î±³ØÀ¸¤¬ÆüËÜ¤Î¹â¹»¤òÁª¤ó¤À¥ï¥±¡½¡½¼¯Åç³Ø±à¡¦¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³
¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï10Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤¬Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Æ±¹»»Ë¾å½é¤Î·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£Ìµ¼ºÅÀ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¿¥¤¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿GK¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¡Ê2Ç¯¡Ë¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿Î±³ØÀ¸¤¬¹ñÎ©¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿¼¯Åç³Ø±à¥¤¥ì¥Ö¥ó¡£¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¤Ï¼ì·®¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ï¡¼¥º¥£¡¼¥¸¥§¥¤¥ô¥§¥ó¾¡¤ËÌµ¿ô¤Î¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Î²£¤Ç¤ÏGK¿Ø¤ÈÊú¤¹ç¤¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¤Î¾Ð´é¤¬ÃÆ¤±¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¹ñÎ©¤À¤«¤é¡¢À¨¤«¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤ÎÀ¼¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÈô¤ó¤Ç¡Ê¶Á¤¤¤Æ¡Ë¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²»¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£µ¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤¿¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Ï193¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë½èÍý¤È¡¢Ä¹Ã»¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿Àµ³Î¤Ê¥¥Ã¥¯¤ò»ý¤ÁÌ£¤Ë¡¢ºÇ¸åÊý¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï5ºÐ¡£½é¤á¤Ï¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤¬Áö¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢10ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¡£¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¶¯¹ë¥à¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ö¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¿ÊÏ©¤ò»×¤¤Çº¤àÃæ¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤Ã¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ´¤Ù¤¿¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¡ÖÎ±³ØÀ¸¤âÆþ¤ì¤ë¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¤¡×¼¯Åç³Ø±à¤Ø¡£¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤â»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Û¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬Á´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¿¥¤¿Í¤Ï1¿Í¤À¤«¤éÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¡£ËÝÌõµ¡Ç½¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÆü¡¹¡£¡ÖÆüËÜ¸ì¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÃçÎÉ¤¯ËèÆüÏÃ¤·¤Æ¡×ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¾åÃ£¡£º£¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÌäÂê¤Ê¤¯ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤·¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¤âÃý¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¸«¤»¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¹ñÎ©¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤òÆ§¤ó¤ÀÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇðÀï¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëÊì¿Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢Éã¤È»Ð¤¬ÍèÆü¡£»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢¼¯Åç³Ø±à¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë»Ñ¤¬¡£¡Ö¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤â°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£»×¤ï¤ºÇ®¤¤»×¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¡¢ÎÞ¤·¤¿¡£
¡¡Èá´ê¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È1¾¡¡£²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤ë¼¯Åç³Ø±à¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÎ©¤ÄU-17¥¿¥¤ÂåÉ½¤Î¼é¸î¿À¤Ï¡Ö¼¡¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹â¤é¤«¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦¶¶ËÜ ·¼ / Akira Hashimoto¡Ë