フランクフルトvsドルトムント スタメン発表
[1.9 ブンデスリーガ第16節](コメルツバンク・アレーナ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 40 カウア・サントス
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 7 アンスガー・クナウフ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 20 堂安律
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 42 ジャン・ウズン
FW 11 Y. Ebnoutalib
控え
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 24 オーレリオ・ブタ
DF 26 K. Kosugi
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 25 アルノー・カリムエンド
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
監督
ディノ・トップメラー
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 25 ニクラス・ジューレ
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 14 マクシミリアン・バイアー
MF 20 マルセル・ザビッツァー
MF 24 ダニエル・スベンソン
MF 26 ユリアン・リエルソン
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 2 ヤン・コウト
DF 39 フィリッポ・メイン
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 23 エムレ・ジャン
MF 48 M. Kaba
FW 21 ファビオ・シウバ
FW 27 カリム・アデイェミ
監督
ニコ・コバチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
