[1.9 ブンデスリーガ第16節](コメルツバンク・アレーナ)

※28:30開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 40 カウア・サントス

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 7 アンスガー・クナウフ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 20 堂安律

MF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 42 ジャン・ウズン

FW 11 Y. Ebnoutalib

控え

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 24 オーレリオ・ブタ

DF 26 K. Kosugi

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 25 アルノー・カリムエンド

FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab

監督

ディノ・トップメラー

[ドルトムント]

先発

GK 1 グレゴール・コベル

DF 3 バルデマール・アントン

DF 4 ニコ・シュロッターベック

DF 25 ニクラス・ジューレ

MF 8 フェリックス・ヌメチャ

MF 10 ユリアン・ブラント

MF 14 マクシミリアン・バイアー

MF 20 マルセル・ザビッツァー

MF 24 ダニエル・スベンソン

MF 26 ユリアン・リエルソン

FW 9 セール・ギラシ

控え

GK 33 アレクサンダー・マイアー

DF 2 ヤン・コウト

DF 39 フィリッポ・メイン

MF 6 サリフ・エズジャン

MF 17 カーニー・チュクエメカ

MF 23 エムレ・ジャン

MF 48 M. Kaba

FW 21 ファビオ・シウバ

FW 27 カリム・アデイェミ

監督

ニコ・コバチ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります