サイゲームスがAI専門子会社「Cygames AI Studio」設立　クリエイターの創造性拡張を狙う

ゲームの企画・開発・運営を手がけるサイゲームスは1月9日、AIを活用したサービスやツールの開発・提供を行う子会社「株式会社Cygames AI Studio」を設立したと発表しました。

生成AIをはじめとする先端技術を、ゲーム開発の現場で培ってきた知見と結び付けることで、クリエイターの創造性を拡張することを目的としています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

近年、生成AIは業務効率化の枠を超え、創作活動そのものを支える技術として存在感を高めています。サイゲームスはこうした流れを受け、安心・安全に利用できるAI技術の研究と実装を専門に担う組織としてCygames AI Studioを立ち上げました。

自社モデルの研究開発から、制作現場向けのサービスやツールの提供までを一貫して行い、単なる効率向上にとどまらない独自の創造サイクルの構築を目指すといいます。

同社はこれまで、数多くのゲームタイトルを通じて開発体制を築いてきました。AIスタジオでは、その経験を基盤に、「最高のコンテンツを作る会社」というビジョンを掲げ、新たなユーザー体験の創出につなげていく考えです。

Cygames AI Studioは2025年12月設立。代表取締役には芦原栄登士氏が就任し、東京都渋谷区南平台町の住友不動産ガーデンタワーに拠点を構えます。

AI技術を用いたコンテンツ開発支援サービスやツールの企画・開発・運営支援、さらにコンテンツ開発や運営を支援するAI技術の研究やコンサルティングなどが事業内容となっています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026010904.html