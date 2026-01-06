広島の博物館で、来館者から「今どきなんで現金だけ？」と苦情が！ 事情を説明するも「そんなん知らんわ！」と逆ギレ…消費者が知らない“キャッシュレス決済の不便”とは

今時現金だけ？ と言われた博物館が話題に

前記のとおり先日、安芸高田市歴史民俗博物館は公式SNSに、「今時なんで現金だけなんだ？」と窓口で苦情を受けたという投稿を行いました。費用がかかる旨を説明するも「そんなの知らんわ！」と怒りながらも館内に入ったとのことです。

投稿には「確かにキャッシュレスの時代ではありますが、当たり前ではない旨、何卒（なにとぞ）ご理解下さい」とも書かれており、いろいろな意見が飛び交いました。「ただのカスハラ」「現金が1番」などの投稿がある一方、「導入して値上げすれば？」との声も書き込まれています。



なぜキャッシュレスを導入しない施設・店舗があるの？

「そもそも、なぜいまだにキャッシュレスを導入していないお店が多いの？」と考えたことがある人もいるでしょう。実は、クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済を導入した場合、店舗側は手数料を払わなければなりません。

決済方法によって異なるものの、一般的に売上金額の1～7％程度の手数料がかかるうえに、別途振込手数料も発生します。決済方法別の手数料の相場は、次のとおりです。



・クレジットカード：3～7％

・電子マネー：3～4％

・QRコード決済：1～3％

近年では手数料負担が問題視されるケースもあり、キャッシュレス決済を終了する動きも見られます。

また、キャッシュレス決済を導入するには、安くはない初期費用がかかるうえに、ランニングコストも発生します。特に薄利多売のサービスでのキャッシュレス決済の導入は、経営を圧迫する要因にもなるため、慎重な判断が必要です。



経済産業庁の発表によると、日本のキャッシュレス決済比率は図表1のように、2024年で42.8％になっています。

図表1



経済産業省 2024年のキャッシュレス決済比率を算出しました

海外と比べると、日本はキャッシュレス決済比率が低いほうに分類されます。2023年時点で、日本のお隣の韓国は99％以上、中国は80％以上です。経済大国アメリカでは58％を超えており、日本のキャッシュレス決済比率はまだ低く、政府は将来的には80％を目指しています。

2024年の日本のキャッシュレス決済の内訳を見ると、クレジットカードが82.9％、次にコード決済が9.6％、電子マネーが4.4％と続き、クレカ払いの普及が進んでいるのが現状です。

一方、現金派も根強く、今回紹介した投稿には「大災害のときには現金が1番」と書き込んでいた人もいました。キャッシュレスは確かに便利ですが、クレジットカードは落としたり忘れたりしたら終わり、QRコード決済はスマホの充電が切れたら使えません。

とはいえ、現金にも盗まれやすいといったデメリットもあります。日本でキャッシュレス化が進むなか、どのように振る舞ったらよいのでしょうか。少なくとも「キャッシュレス派だから絶対に現金で支払いたくない」というクレーマーにはならないように気をつける必要はあるのではないでしょうか。



まとめ

安芸高田市歴史民俗博物館への「今時なんで現金だけなんだ？」というクレームを紹介し、キャッシュレス決済の手数料や普及率を解説しました。日本ではキャッシュレス化が進んでいますが、まだまだ現金でやり取りしている施設や店舗があります。

キャッシュレス決済には、施設・店舗側に安くはない手数料がかかります。現金派・キャッシュレス派どちらにも対応できるよう、ある程度の備えはしておきたいものです。



出典

経済産業省 2024年のキャッシュレス決済比率を算出しました

一般社団法人キャッシュレス推進協議会 2023年の世界主要国におけるキャッシュレス決済比率を算出しました

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士