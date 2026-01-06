村重杏奈、頑張って“380万円の腕時計”購入も…共演者の腕時計“3500万円”に落胆
タレントの村重杏奈（27歳）が、1月3日に放送されたバラエティ番組「スターの家計簿、見直します」（フジテレビ系）に出演。最近、頑張って「380万円くらいした」カルティエの腕時計を購入したと話したが、番組共演者の腕時計が3500万円だと明かされ、落胆した。
番組では今回、マヂカルラブリー・村上夫妻をゲストに迎え、夫婦の財布事情を見ていく中で、「最近買ったお気に入りのもの」の話題に。
村重は「最近は、時計を買ったんです。カルティエの時計。なにか形になるものが欲しいと思って、カルティエの時計を自分にご褒美で」と話し、価格は「380万円くらいしました」と告白。そして「頑張りました！27歳なので。2か月くらい悩んで。貯金したんですよ、それまでに。そのために、（時計が）欲しかったんで、宅配（UberEATSなど）全部やめて買いました」と語った。
すると、番組MCの平成ノブシコブシ・吉村崇は、番組に出演していたキャバクラトップキャスト＆実業家のきほに「きほさんの持ってる時計の値段、言っちゃってください」と話を振り、きほは「私、3500万円」とさらりと告白。村重は「なんでさ！…HPゼロ。（きほは）『すご〜い』って言ってくれたのに」と落胆した。
村重は昨年11月、自身のInstagramで「買っちゃった！村重です！2025年は目標にしてた事が達成できたり、新しいジャンルのお仕事に挑戦させてもらえたり、、、バラエティだけではなくいろんな所で村重という名前を知ってもらえた気がします！！珍しく不安や緊張もありましたが凄く強くなれた気がする！！！たくましくなれた気がする！自分の人生の中でかなり記憶に残りそうな一年となりました！」とつづり、「そんな2025年この先絶対忘れるな！という事でこれだ！！と思ったものを買ってやる！と意気込んで！Cartierに入店！心臓の音が聞こえるくらいドキドキしましたが一目惚れしたタンクをゲットしました！！」と腕時計の購入を報告。
そして「イメトレしてた金額の倍くらいあったのでひっくり返りそうになりましたが 頭の中でいろんな言い訳をして解決したのでもうOK」などと、購入した喜びをつづっていた。
番組では今回、マヂカルラブリー・村上夫妻をゲストに迎え、夫婦の財布事情を見ていく中で、「最近買ったお気に入りのもの」の話題に。
すると、番組MCの平成ノブシコブシ・吉村崇は、番組に出演していたキャバクラトップキャスト＆実業家のきほに「きほさんの持ってる時計の値段、言っちゃってください」と話を振り、きほは「私、3500万円」とさらりと告白。村重は「なんでさ！…HPゼロ。（きほは）『すご〜い』って言ってくれたのに」と落胆した。
村重は昨年11月、自身のInstagramで「買っちゃった！村重です！2025年は目標にしてた事が達成できたり、新しいジャンルのお仕事に挑戦させてもらえたり、、、バラエティだけではなくいろんな所で村重という名前を知ってもらえた気がします！！珍しく不安や緊張もありましたが凄く強くなれた気がする！！！たくましくなれた気がする！自分の人生の中でかなり記憶に残りそうな一年となりました！」とつづり、「そんな2025年この先絶対忘れるな！という事でこれだ！！と思ったものを買ってやる！と意気込んで！Cartierに入店！心臓の音が聞こえるくらいドキドキしましたが一目惚れしたタンクをゲットしました！！」と腕時計の購入を報告。
そして「イメトレしてた金額の倍くらいあったのでひっくり返りそうになりましたが 頭の中でいろんな言い訳をして解決したのでもうOK」などと、購入した喜びをつづっていた。