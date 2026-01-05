ÇÐÍ¥¡¦¹ä½£¤µ¤ó¤¬ç¹Â¡¤¬¤ó¤Ç»àµî¡¢69ºÐ¡¡Æ±¶¿¡¦¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó´ÆÆÄºî¤Ê¤É½Ð±é¡¡¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤ÎMV¼ç±é¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹ä½£¡Ê¤´¤¦¤·¤å¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯12·î27Æü¤Ëç¹Â¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬5Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÀõ°æ´ë²è¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£69ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ï¡¢°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹ä½£¤µ¤ó¤Ï1956Ç¯9·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£79Ç¯¡¢Î©ÀµÂç³ØÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ëºä¾åÆóÏº¤µ¤ó¡Ê2011Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯76¡Ë¤ÎÆâÄï»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤Ç¿¶¤ê¸þ¤¯ºß¤ê¤·Æü¤Î¹ä½£¤µ¤ó
¡¡±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿Æ±¶¿¡Ê²¼´Ø»Ô¡Ë¤ÎÇÐÍ¥¡¦¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¡Ê1989Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯40¡Ë¤¬½é´ÆÆÄ¡¢¼ç±é¤·¤¿¡Ö¥¢¡¦¥Ûー¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ê86Ç¯¸ø³«¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡ÖÌµÎà¡×¡Ê20Ç¯¸ø³«¡¢°æÅûÏÂ¹¬´ÆÆÄ¡Ë¤ä¡Ö¥´¥¸¥é-1.0¡×¡Ê23Ç¯¸ø³«¡¢»³ºêµ®´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿·ÀñÁÈ¡ª¡×¡Ê04Ç¯¡Ë¤ÎÊ¿´Ö½Å½õÌò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖHR¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥ªー¥º/¡û¡û¡û¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢´Øº¬¶Ð¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¸ø±é¡Ö¥«¥ó¥³¥ó¥¥ó¥·¥¢¥¿ー¡×¤ËÄ¹Ç¯½Ð±é¤·¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤Æ¥Þ¥Ë¥¢¤«¤é¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¡×¤ÎMV¡Ö¥Æ¥«¤ëÀ±¶ýÃ£¡×¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸³¶ºÇ¸å¤Î½Ð±éºî¤ÏNHKÁí¹ç¤Ç25Ç¯11～12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¡ÚÌë¥É¥é¡Û¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¡£Ë×¸å¤È¤Ê¤ë1·î2Æü¡Ê¸µÆü¿¼Ìë¡Ë¤ËºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤ÏÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ÎÅ¹¼çÌò¤È¤·¤Æ¡¢¿ßË¼¡Ê¤Á¤å¤¦¤Ü¤¦¡Ë¤Ç¤Î¼ÂÄ¾¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤ò·ø¼Â¤Ê±éµ»¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
