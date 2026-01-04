◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ ２０ ｉｎ 東京ドーム 棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）観衆４万６９１３（超満員札止め）

柔道の東京五輪１００キロ級金メダリストで新日本プロレスのウルフアロンが４日、東京ドームでプロレスデビュー戦を行った。

日本人五輪金メダリストのプロレス転向は史上初。注目のデビュー戦でウルフは、ＮＥＶＥＲ無差別級王者で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬに挑戦した。

入場で柔道男子監督の鈴木桂治氏が太鼓を叩くなか、前日３日の記者会見でＥＶＩＬに「オマエが負けたら坊主、並びに柔道着禁止だ」と理不尽要求されていたウルフは、頭を丸め、背中に「ウルフ」と貼った白い柔道着で登場すると柔道着を脱ぎ捨て黒のショートタイツで入場しリングインした。

これまでの長髪を切り落としプロレスラーとして生きる覚悟を表した丸刈りに超満員札止めのドームは大興奮に包まれた。

◆ウルフアロン １９９６年２月２４日、東京・葛飾区生まれ。２９歳。６歳から春日柔道クラブで競技を始め、東海大浦安高２年時に高校３冠。東海大を経て、１８年４月から了徳寺大職、２３年４年からパーク２４所属。世界選手権は１７年初優勝。１９年３位。左組み。得意技は大内刈り、内股。昨年６月に新日本プロレス入団。身長１８１センチ。家族は両親と兄、弟。父・ジェームズさんは米国出身。