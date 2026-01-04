開幕前は建設費高騰や必要性の有無など酷評の嵐だったが、蓋を開けてみれば2500万人以上を動員して大盛況のうちに幕を閉じた大阪・関西万博。「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマで、さまざまな最新科学が披露された。閉幕を惜しむ「万博ロス」の声が上がる中、万博でお披露目された最新技術が早くも実用化されている。

そのひとつがソフトバンクロボティクスの蒸式調理ロボット「STEAMA（スチーマ）」だ。従来の冷凍食品の解凍ではなく、高圧・高温の水蒸気で急速調理することができるというもの。セブン-イレブンが導入し、「お店で仕上げた できたて麺」としてすでに埼玉県内の約 40店舗で提供を開始。本格的なラーメンやうどんなどを90秒で提供している。弾力のある「ゆでたて食感」など専門店の味わいを再現しているという。

サイエンスライターの川口友万さんが説明する。

「蒸気加熱調理機自体は新しい技術ではありませんが、誰でも使えるよう設計した上でコンビニ店舗に設置できるサイズにまで小型化できたことが画期的。コンビニコーヒーが導入されて喫茶店が打撃を受けたことと同様、ラーメン業界が戦々恐々しているという話も聞きます」（川口さん・以下同）

「浸かるだけでキレイになる」「日々の健康状態の観察も可能にする」──そんな入浴の概念を根底から覆したサイエンス社の「ミライ人間洗濯機」も2025年末から家電量販店で販売を開始。

「1台6000万円と高額なため高級ホテルや美容、福祉といった分野での利用が想定されています。ただ、入浴者の心拍数や自律神経の状態を測定する機能は、家庭用の浴槽にも付加されていく可能性があります」

実用化に近づきそうな最先端技術はほかにもある。

「脳波を読み取ることで、頭で考えた文章がそのまま出力されたり、頭の中で想像した映像を出力するなどの『マインド・キャプショニング』は、全身不随の患者との意思疎通の手段として2026年内にも実用化が期待されています。

また、水素エネルギーを使用できる『水素カートリッジ』も、郵便局の配達用バイクなどの業務用小型モビリティの燃料としての活用が見込まれています」

人々を魅了した未来は、すぐそこまで来ている。

