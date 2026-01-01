ÆüËÜÂåÉ½DF°ÂÆ£ÃÒºÈ¡¢Ê¡²¬¤«¤éÆÈ1Éô¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê°ÜÀÒ·èÄê¡ª¡¡Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤ÈÆ±Î½¤Ë¡Ä¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×
¡¡¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ê¥É¥¤¥Ä1Éô¡Ë¤Ï1·î1Æü¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤éÆüËÜÂåÉ½DF°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î10Æü¤Ë27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë°ÂÆ£¤Ï¡¢¿ÈÄ¹190cm¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡£°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2021Ç¯¤ËÅö»þJ3¤ÎFCº£¼£¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¤ÏJ3¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë³èÌö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡2023¥·¡¼¥º¥ó¤ËJ2¤ÎÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Ê¡²¬¤Ç¤âÂ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¡¢º£µ¨¤ÎJ¥ê¡¼¥°Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯7·î¤Ë¤ÏÅì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢11·î¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤â´Þ¤á¤Æ3¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÆ£¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤â½êÂ°¡£º£µ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÏÂè15Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢2Éô¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï½Ð¾ìÏÈ¤È¤Ê¤ë16°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£J3¤Ç¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é6Ç¯ÌÜ¤Ë²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À°ÂÆ£¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Þ¤Ç¤¢¤ÈÈ¾Ç¯¡£ÆüËÜÂåÉ½¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤¬ßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤ë¤Ê¤«¡¢°ÂÆ£¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ÂÆ£¤Ï¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤¬¤½¤Î´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬À®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿Æ»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÀµ¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡2026Ç¯1·î10Æü¤Ë27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë°ÂÆ£¤Ï¡¢¿ÈÄ¹190cm¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡£°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2021Ç¯¤ËÅö»þJ3¤ÎFCº£¼£¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¤ÏJ3¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë³èÌö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡2023¥·¡¼¥º¥ó¤ËJ2¤ÎÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Ê¡²¬¤Ç¤âÂ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¡¢º£µ¨¤ÎJ¥ê¡¼¥°Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯7·î¤Ë¤ÏÅì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢11·î¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤â´Þ¤á¤Æ3¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÆ£¤Ï¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤¬¤½¤Î´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬À®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿Æ»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÀµ¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×